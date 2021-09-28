Объявленные в розыск в КР подозреваемые в преступлениях задержаны в России

Подозреваемые в совершении мошенничества, побеге, преступление против половой неприкосновенности, скрывавшиеся за рубежом, задержаны. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Представительством МВД Кыргызстана в России принимаются меры по выявлению лиц, находящихся в розыске, уклоняющихся от следствия и суда, скрывающихся от правоохранительных органов за пределами республики.

При активном содействии представительства МВД КР в РФ, территориальными правоохранительными органами России установлены и

задержаны разыскиваемые, которые скрывались на территории Москвы и других городов России. Они находились в розыске за

совершение различных преступлений на территории Кыргызстана.

В Санкт-Петербурге установлен и задержан гражданин нашей страны - А.К., 1989 года рождения, уроженец Ошской области. Был объявлен в

межгосударственный розыск в мае 2021 года управлением внутренних дел Оша по статье 204 часть 3 (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК КР, мера пресечения – "арест". Инициатор розыска уведомлен, разыскиваемый водворен в СИЗО Санкт-Петербурга, в настоящее время решается вопрос об экстрадиции, согласно Минской конвенции от 1993 года.

Установлен и задержан гражданин Кыргызстана К.М., 1985 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области, в межгосударственный розыск

объявлен отделом внутренних дел Джалал-Абада, в августе прошлого года за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 (Мошенничество, совершенное в крупном размере) УК КР (редакции 1997 года). Инициатор розыска уведомлен, разыскиваемый водворен СИЗО Москвы, в настоящее время решается вопрос об экстрадиции, согласно Минской конвенции от 1993 года.

Также задержан гражданин Кыргызстана Ш.Ф., 1991 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области, в межгосударственный розыск объявлен отделом внутренних дел Сузакского района Джалал-Абадской области в октябре 2016 года за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 346 (Незаконное пересечение государственной границы) УК КР (редакции 1997 года).

Инициатор розыска уведомлен, разыскиваемый водворен СИЗО Москвы, в настоящее время решается вопрос об экстрадиции, согласно

Минской конвенции от 1993 года.

Кроме вышеперечисленных лиц, водворенных в СИЗО, установлен и задержан Ч.У., 1980 года рождения, уроженец Ошской области, который разыскивался управлением внутренних дел Оша за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 132 (Половое сношение и

иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) УК КР (редакции 1997 года). Уголовное дело

возбуждалось в ноябре 1998 года.

Установлен гражданин Б.К., 1989 года рождения, уроженец Ошской области, разыскивался отделом внутренних дел Ысык-Атинского района Чуйской области с апреля 2019 года за неуплату алиментов.

Установлен и задержан М.К., 1971 года рождения, уроженец Чуйской области, объявленный в межгосударственный

розыск Управлением внутренних дел Первомайского района Бишкека в феврале 2009 года за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171 (Присвоение или растрата вверенного имущества, совершенное в крупном размере) УК КР (УК редакции 1997 года).

Задержан гражданин Кыргызской Республики А.А., 1987 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области, в межгосударственный розыск он был объявлен отделом внутренних дел Сузакского района Джалал-Абадской области в декабре 2019 года за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 204 (Мошенничество, совершенное в крупном размере) УК КР.

Установлен и задержан Р.Х., 1985 года рождения, уроженец Чуйской области, который объявлен в межгосударственный розыск

управлением внутренних дел Первомайского района г.Бишкек, в апреле 2021 года по части 3 статьи 204 (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК КР.

Установлен Т.Т., 1969 года рождения, уроженец Иссык-Кульской области, объявлен в межгосударственный розыск управлением внутренних дел Первомайского района Бишкека в августе 1998 года за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.190 (Побег заключенного) УК (УК старой редакции).

В настоящее время инициаторы розыска уведомлены, по всем вышеуказанным фактам задержания разыскиваемых лиц, которые скрывались от правоохранительных органов за пределами республики, принимаются необходимые меры и прорабатываются вопросы дальнейшего привлечения к уголовной ответственности.