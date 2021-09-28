Цена на газ в Европе составляет 87,3 сомов за 1 куб.м., а в КР - 18 сомов

Цены на газ в Европе вновь достигли исторического максимума, пишет сегодня, 28 сентября, РБК. Стоимость октябрьского фьючерса на топливо на хабе TTF в Нидерландах превысила отметку в $1 тыс., на пике газ стоил $1030 за 1 тыс. куб. м (или 87,3 тыс. сомов по текущему курсу НБКР).

Биржевые цены на газ начали бить рекорды с конца лета. Так, отметка $600 за 1 тыс. куб. м была пройдена 30 августа, $700 - 9 сентября, $800 - 14 сентября, а 15 сентября стоимость топлива приблизилась к $970. С начала года цена выросла примерно в четыре раза.

Для сравнения: в Кыргызстане тариф ОсОО "Газпром Кыргызстан" на природный газ на сентябрь 2021 года для населения составил 18 тыс. 46,19 сомов за 1000 кубометров (18,04619 сома за кубометр), для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций с учетом налогов - 21 тыс. 776,44 сомов за 1000 кубометров (21,7 сома за кубометр).

Среди причин скачка цен назывались холодная зима 2020 года и аномальная жара летом, которые истощили запасы в европейских хранилищах. Также на ценах отразились результаты аукционов по бронированию дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на сентябрь. На них были выставлены мощности до 15 млн куб. м в сутки, но "Газпром" выкупил только 0,65 млн куб. м, или 4,3% объема. На аукционе 20 сентября дополнительные мощности вовсе не были забронированы компанией на октябрь, пишет издание.

Кроме того, в Европе и США винят "Газпром" в ситуации с ценами. Группа депутатов Европарламента считает, что компания может использовать высокие цены, чтобы получить разрешение на запуск трубопровода "Северный поток-2" до одобрения регулирующих органов Германии и ЕС. В "Газпроме" отвергли эти обвинения.

Источник: tazabek.kg