Пентагон заявил, что американские войска не вернутся в Афганистан

Продление сроков пребывания американских войск в Афганистане и сохранение в руках США базы в Баграме было лишено смысла. Такую позицию изложил в среду министр обороны США Ллойд Остин. Об этом сообщает ТАСС.

"Что же касается завершения миссии, то мое суждение по-прежнему заключается в том, что продление [сроков пребывания американского воинского контингента в Афганистане] за пределы конца августа поставило бы под значительную угрозу наших людей и нашу миссию", - подчеркнул глава военного ведомства, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

"Сохранение базы Баграм потребовало бы поставить под угрозу 5 тыс. американских военнослужащих лишь для того, чтобы пользоваться ею и оборонять ее. И это бы практически не способствовало решению боевой задачи, которая перед нами была поставлена - защите посольства [США в Кабуле], которое находится [от Баграма] примерно в 30 милях [48 км]. И из-за этого расстояния до Кабула [база] Баграм также практически не имела ценности при эвакуации [ряда категорий граждан из Афганистана]. Продолжение пребывания в Баграме даже с контртеррористическими целями означало продолжение ведения войны в Афганистане. А президент [США Джо Байден] ясно дал понять, что не будет этим заниматься", - отметил Остин.

Американские генералы придерживались мнения, что в Афганистане следовало оставить около 2,5 тыс. военных США, президенту Джо Байдену были переданы данные рекомендации. Об этом заявил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) американских ВС генерал Кеннет Маккензи на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил.

Маккензи подчеркнул, что численность войск США в Афганистане, по его мнению, "нужно было поддерживать на уровне около 2,5 тыс. человек". Он отметил, что действующий "президент [США] очень вдумчиво выслушал" соответствующие рекомендации американских военных в ходе консультаций. Данные предложения, по словам Маккензи, "были всесторонне обсуждены" во время данных консультаций с участием американского лидера.

Между тем Байден ранее утверждал, что никто из американского генералитета не призывал его оставить в Афганистане какую-то часть войск США. В интервью телекомпании Эй-би-си 18 августа глава вашингтонской администрации заверял, что не получал рекомендаций такого рода от командования ВС США и других своих советников, курирующих вопросы национальной безопасности.

"Я не буду комментировать заявления президента", - сказал Маккензи, отвечая на вопрос о том, верно ли представил ситуацию Байден в данном интервью.

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли, также выступающий на слушаниях, подтвердил, что в течение многих месяцев придерживался мнения, что в Афганистане следовало оставить 2,5 тыс. военнослужащих США. Милли отметил, что его мнение так и не изменилось "до решения президента" о полном выводе войск из страны. "Когда принимаются решения, я должен выполнять законные приказы", - добавил он.

Соединенные Штаты не имеют в настоящее время каких бы то ни было договоренностей о размещении американских войск в соседних с Афганистаном государствах. Эту информацию подтвердил Маккензи.

"По состоянию на сегодняшний день у меня [у СЕНТКОМ] есть возможность входить в воздушное пространство Афганистана и совершать [там] вылеты. На это требуется значительное подлетное время, но я по состоянию на сегодняшний день в состоянии обеспечивать это", - заявил генерал.

"Разумеется, доступ нам дают соседние страны. Однако мы не базируемся ни в какой соседней стране, это верно", - отметил Маккензи.

В зону оперативной ответственности СЕНТКОМ входят, в частности, Ближний Восток, Южная и Центральная Азия. Американские должностные лица ранее признавали, что Соединенные Штаты ведут переговоры с республиками Центральной Азии относительно возможности использования их военных баз Пентагоном в свете ухода американцев из Афганистана.

По его словам, "Талибан" (запрещено в РФ) ясно сигнализировал, что сотрудничество с его стороны с силами США "завершится 1 сентября". "Пребывание [в Афганистане] даже дольше, чем оказалось, еще более усилило бы опасность для наших людей и не привело бы к существенному изменению числа тех, кого мы могли эвакуировать", - убежден руководитель Минобороны США.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами весной о намерении вывести силы из южноазиатской страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие там.