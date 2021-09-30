Выборы-2021. ЦИК КР и TikTok не допустят политической агитации на платформе

ЦИК Кыргызстана и TikTok будут сотрудничать в целях недопущения политической агитации на платформе. Такая договоренность достигнута в ходе встречи председателя Центральной избирательной комиссии КР Нуржан Шайлдабековой и региональным директором платформы ТiкТок по взаимодействию с государственными органами стран СНГ Александром Страхом. Встреча прошла накануне, 29 сентября, в Бишкеке, сообщает пресс-служба ЦИК.

Представитель ТiкТок проинформировал главу Центризбиркома о том, что согласно последним опубликованным данным, глобальная ежемесячная аудитория ТiкТок достигла 1 млрд пользователей.

Александр Страх подчеркнул, что ТiкТок является платформой для размещения преимущественно развлекательного и познавательного контента, платная политическая реклама на ней строго запрещена.

В тоже время, по его словам, ТiкТок разработал Глобальный стандарт сотрудничества в период выборов, успешно опробованный на выборах в США, Германии, Бразилии, Казахстане, России и других стран, согласно которому:

- ТiкТок следит за соблюдением Правил сообщества, особенно в период выборов, согласно которым не допускается размещение на платформе контента, имеющего признаки разжигания социальной розни, призывающего к насилию или контента, который может негативно повлиять на психику пользователей от 13 лет и выше. В случае выявления такого или иного вредоносного контента платформа его удаляет.

- кроме того, если есть признаки, что пользователь на платформе ТiкТок регулярно интересуется информацией о выборах или о политической партии, то ему представляются рекомендации (всплывающие плашки), которые направляют этого пользователя на соответствующий достоверный источник информации или страницу органа, организующего выборы.

Глава ЦИК Кыргызстана проинформировала собеседника об особенностях, назначенных на 28 ноября, выборов в парламент страны. В частности, она отметила, что в связи с введением новой смешанной системы избрания депутатов парламента, когда депутаты будут избираться как от политических партий по открытым спискам, так и по одномандатным округам, в общей сложности ожидается участие тысяч кандидатов, которые будут активно конкурировать между собой в информационном пространстве, в том числе в социальных сетях.

Нуржан Шайлдабекова заявила, что ЦИК Кыргызстана приветствует усилия платформы ТiкТок, направленные на содействие проведению честных выборов и недопущение использования платформы для недобросовестной политической конкуренции или в иных деструктивных целях.

Глава ЦИК высоко оценила сотрудничество с такой влиятельной платформой, как ТiкТок, а меры платформы по соблюдению её пользователями политик по честным выборам, защите от насилия, языка вражды и др. очень важны для информационной среды выборов в свете того, что ТiкТок активно используется молодежью Кыргызстана, которая составляет свыше 31% от числа всех избирателей страны.