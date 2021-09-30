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Трое парней отобрали у бишкекчанина часы и кофту. Они водворены в ИВС

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- Оксана Гут
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Оперативниками столичной милиции задержаны подозреваемые в совершении грабежа, сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района г. Бишкек.

По данным ведомства, 26 сентября в УВД Октябрьского района г.Бишкек с письменным заявлением обратился гражданин В.Р. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц. Дело в том, что в ночь с 25 на 26 сентября возле одного из ночных клубов в 3 микрорайоне они, применив физическую силу, открыто завладели наручными часами стоимостью 12 тысяч сомов и кофтой стоимостью 3 тысячи 500 сом. После чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района и начато досудебное производство по статье 201 (грабеж) УК Кыргызской Республики.

При проведении комплекса следственных действий и розыскных мероприятий оперативниками третьего отдела городской милиции УВД Октябрьского района были установлены и задержаны подозреваемые в совершении грабежа. Ими оказались - Д.О. 1996 года рождения, М.Р. 1996 года рождения, К.И. 1995 года рождения, они были доставлены в следственную службу. В порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек.

В настоящее время расследованием по досудебному производству продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/407215
Теги:
задержание, кража, Бишкек, Кыргызстан, УВД
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