В Ошской области сгорел жилой дом и сарай с животными и сеном

В Ошской области вчера, 30 сентября, в селе Ак-Таш Кара-Суйского района возник пожар в жилом доме, а потом перекинулся на хозпостройки.

Как сообщает пресс-центр МЧС, пожар случился на улице Зулпуева.

Для тушения пожара привлечены два пожарных расчета МЧС, в 15:46 пожар локализован в 19:51 полностью ликвидирован.

В результате полностью сгорел жилой дом площадью 90 квадратных метров и двухэтажный сарай площадью 150 квадратных метров.

Огонь перекинулся на два соседних близко расположенных сарая, сгорели кровли. Всего в общем сгорело 300 тюков сена, восемь тонн дров, две тонн навоза, 500 килограммов корма и мебель.

В результате пожара в сарае сгорело шесть голов мелкого рогатого скота.

В настоящее время причина пожара уточняется.