В КР приедет делегация из Болливуда. О чем еще договорились с Индией?

Кыргызстан стал фокусной страной 7-го ежегодного бизнес-форума "SpeedNetworking", организованной Бомбейской ассоциацией промышленников 29 сентября в городе Мумбай.
Как сообщает пресс-служба МИДа, в мероприятии приняли участие посол КР в Индии Асеин Исаев, представители более 60 ведущих компаний Мумбая в различных секторах экономики, а также генеральные консульства и торговые представители ряда иностранных государств.
Посол Исаев в своем выступлении подробно рассказал об инвестиционных и туристических возможностях КР, а также о возможностях и перспективах развития торгово-экономического сотрудничества между КР и Индией.
После пленарного заседания состоялись профильные сессии, встречи и переговоры с представителями ведущих компаний в различных секторах, а также киноиндустрии Мумбая, по итогам которых достигнуты конкретные договоренности в части:
- поставок сухофруктов из КР до 100 тонн и асафетиды до 400 тонн ежегодно;
- организации визита бизнес-делегации в КР до конца 2021 года по вопросам инвестиций в строительство гостиниц, организации визитов туристических делегаций, в том числе в части приключенческого туризма исключительно для представителей богатых слоев туристического сектора и др. вопросам. В этих целях, индийская сторона сообщила о планах организовать чартерный рейс по маршруту Мумбай-Бишкек для организации визита;
- организации визита делегации Болливуда и ряда других киностудий в КР для изучения съемочных мест и ландшафтов, а также снятия фильмов и музыкальных клипов;
- открытия зала по торгово-экономическим и инвестиционным возможностям Кыргызской Республики на базе офиса Индийско-Евразийского торгового совета;
- обсуждены возможности экспорта золота из КР в Индию для изготовления ювелирных изделий;
- обсуждены возможности экспорта полезных ископаемых, добываемых в КР.