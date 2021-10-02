В КР приедет делегация из Болливуда. О чем еще договорились с Индией?

Кыргызстан стал фокусной страной 7-го ежегодного бизнес-форума "SpeedNetworking", организованной Бомбейской ассоциацией промышленников 29 сентября в городе Мумбай.

Как сообщает пресс-служба МИДа, в мероприятии приняли участие посол КР в Индии Асеин Исаев, представители более 60 ведущих компаний Мумбая в различных секторах экономики, а также генеральные консульства и торговые представители ряда иностранных государств.

Посол Исаев в своем выступлении подробно рассказал об инвестиционных и туристических возможностях КР, а также о возможностях и перспективах развития торгово-экономического сотрудничества между КР и Индией.

После пленарного заседания состоялись профильные сессии, встречи и переговоры с представителями ведущих компаний в различных секторах, а также киноиндустрии Мумбая, по итогам которых достигнуты конкретные договоренности в части: