Погода
$ 84.60 - 84.90
€ 97.77 - 99.18

В КР приедет делегация из Болливуда. О чем еще договорились с Индией?

352  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан стал фокусной страной 7-го ежегодного бизнес-форума "SpeedNetworking", организованной Бомбейской ассоциацией промышленников 29 сентября в городе Мумбай.

Как сообщает пресс-служба МИДа, в мероприятии приняли участие посол КР в Индии Асеин Исаев, представители более 60 ведущих компаний Мумбая в различных секторах экономики, а также генеральные консульства и торговые представители ряда иностранных государств.

Посол Исаев в своем выступлении подробно рассказал об инвестиционных и туристических возможностях КР, а также о возможностях и перспективах развития торгово-экономического сотрудничества между КР и Индией.

После пленарного заседания состоялись профильные сессии, встречи и переговоры с представителями ведущих компаний в различных секторах, а также киноиндустрии Мумбая, по итогам которых достигнуты конкретные договоренности в части:

  1. поставок сухофруктов из КР до 100 тонн и асафетиды до 400 тонн ежегодно;
  2. организации визита бизнес-делегации в КР до конца 2021 года по вопросам инвестиций в строительство гостиниц, организации визитов туристических делегаций, в том числе в части приключенческого туризма исключительно для представителей богатых слоев туристического сектора и др. вопросам. В этих целях, индийская сторона сообщила о планах организовать чартерный рейс по маршруту Мумбай-Бишкек для организации визита;
  3. организации визита делегации Болливуда и ряда других киностудий в КР для изучения съемочных мест и ландшафтов, а также снятия фильмов и музыкальных клипов;
  4. открытия зала по торгово-экономическим и инвестиционным возможностям Кыргызской Республики на базе офиса Индийско-Евразийского торгового совета;
  5. обсуждены возможности экспорта золота из КР в Индию для изготовления ювелирных изделий;
  6. обсуждены возможности экспорта полезных ископаемых, добываемых в КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407311
Теги:
Индия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  