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В Швеции в ДТП погиб автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс

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- ВБ
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Шведский карикатурист, нарисовавший голову пророка Мухаммеда на теле собаки, погиб в дорожно-транспортном происшествии, пишет BBC News.

Ларс Вилкс ехал в автомобиле в сопровождении полиции в момент столкновения с грузовиком недалеко от города Маркарюд на юге Швеции. Двое полицейских погибли, а водитель грузовика получил ранения.

В заявлении полиции говорится, что до сих пор неясно, как произошло столкновение, но изначально не было ничего, что указывало на постороннее участие.

Вилкс жил под защитой полиции после того, как ему угрожали расправой из-за нарисованной в 2007 году карикатуры на пророка Мухаммеда. Она оскорбила многих мусульман, которые считают визуальное изображение пророка кощунственным. Карикатура побудила тогдашнего премьер-министра Фредрика Райнфельдта встретиться с послами из 22 мусульманских стран в попытке разрядить ситуацию.


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URL: https://www.vb.kg/407368
Теги:
СМИ, мировая пресса
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