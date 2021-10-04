Жителям Узгена рассказали о правилах споров, фондах и агитации на выборах

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР организовала тренинг на тему "Выборы депутатов Жогорку Кенеша КР - 2021: прозрачность финансирования избирательных кампаний кандидатов, политических партий. Агитация и рассмотрение избирательных споров" для кандидатов в депутаты, представителей политических партий, членов окружных избирательных комиссий и банковских сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба Центризберкома.

Мероприятие прошло в Узгене при поддержке ПРООН в рамках подготовки и проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша КР, назначенных на 28 ноября 2021 года.

Член ЦИК КР Узарбек Жылкыбаев информировал об особенностях смешанной избирательной системы, порядке выдвижения кандидатов по единому и одномандатным избирательным округам, принципам формирования, схемам и границам избирательных округов. Было отмечено, что в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и защиты здоровья граждан политическим партиям в случае проведения съездов или собраний в режиме офлайн следует рассмотреть возможность уменьшение количества делегатов съезда.

Также рекомендуется рассмотреть возможность проведения съездов партии вне помещений (на открытом воздухе). При проведения съезда в форме оффлайн, политические партии должны учитывать следующие рекомендации:

организация "входного фильтра" у входа в помещение, в котором будет проводиться съезд политической партии; проведение перед началом съезда тщательной влажной уборки с применением моющих средств дезинфекции помещения и всех рабочих поверхностей; измерение при входе температуры участника съезда бесконтактным способом; размещение на входе правил проведения съезда и норм о мерах профилактики короновирусной инфекции;обеспечение использования санитайзера или иного средства для дезинфекции рук у входа в помещение и внутри помещения; обязательное соблюдение режима ношения медицинских масок или респираторов всеми участниками съезда; установка дистанционных знаков у входа в помещение и внутри помещения в котором будет проводиться съезд; назначение лиц, ответственных за контролем соблюдения дистанции между участниками съезда (1,5 – 2 м.) при проведении всех процедур съезда.

В случае отсутствия системы искусственной вентиляции, установить рециркулятор для дезинфекции воздуха, в случае его отсутствия обязательное проветривание помещения каждые 30 минут в течении 15 минут.

Участников ознакомили с порядком формирования избирательных фондов, уведомили о финансовой ответственности, которая регулируется конституционным законом КР "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" и Положением "О порядке формирования, учета поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата, политической партии при проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша КР".

Было сказано, что кандидаты, выдвинутые по одномандатному избирательному округу, а также политические партии, выдвинувшие список кандидатов в депутаты ЖК КР по единому избирательному округу, обязаны создать собственный избирательный фонд для финансирования своей избирательной кампании. Кандидаты, баллотирующиеся в составе списка кандидатов, не вправе создавать собственные избирательные фонды. Не создание избирательного фонда является основанием для отказа ЦИК в регистрации кандидата, списка кандидатов политической партии.

Кандидаты должны создать избирательный фонд с момента выдвижения их кандидатами и до представления документов для регистрации (для кандидатов, назначивших уполномоченного представителя по финансовым вопросам - после регистрации избирательной комиссией уполномоченного представителя по финансовым вопросам и выдачи ему регистрационного свидетельства (до 13.10.2021 г.). Политические партии - в течение пяти календарных дней после регистрации избирательной комиссией уполномоченного представителя политической партии по финансовым вопросам и выдачи ему регистрационного свидетельства.

В ходе обучения были рассмотрены избирательные споры, сроки и порядок предоставления заявлений и жалоб в избирательные комиссии и правоохранительные органы. Относительно сроков подачи было сказано, что жалоба подается незамедлительно, как только субъекту стало известно о нарушении его избирательных прав, принятии решений, совершении действия (бездействия), но не позднее трех календарных дней. Сроки подачи заявлений (жалоб) восстановлению не подлежат. По истечении указанных сроков заявления (жалобы) не принимаются. Течение срока подачи заявлений (жалоб) начинается на следующий день после принятия решения, совершения действия (бездействия).

Также на тренинге рассмотрели правила предвыборной агитации, формат проведения дебатов, различия между информированием и агитацией.