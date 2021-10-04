Госфиннадзор предписал ломбарду "Сомо" закрыть все филиалы и представительства, работающие не в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, во исполнение поручения Кабинета Министров КР 1 октября 2021 года председатель Госфиннадзора при МЭФ КР Арзыбек Кожошев провел оперативное совещание относительно деятельности ОсДО ломбард "Сомо".

"По итогам, ломбарду "Сомо" направлено предписание прекратить деятельность филиалов и представительств на территории Кыргызской Республики. Поскольку согласно Реестру выданных лицензий на ломбардную деятельность у ОсДО Ломбард "Сомо" зарегистрированных филиалов не имеется.

Также, отделу надзора за небанковским финансовым рынком Госфиннадзора поручено ускорить проведение внеплановой проверки деятельности ломбарда "Сомо".

После проведения внеплановой проверки, Госфиннадзор дополнительно сообщит о результатах.

История: Лицензия № 0344 на ломбардную деятельность ОсДО Ломбард "Сомо" была выдана Госфиннадзором 22 апреля 2019 года.

Согласно Уставу ОсДО "Ломбард "Сомо", участниками компании являются акционерная компания "АС "П2 Кэпитал" - 90% долей участия в уставном капитале и компания с ограниченной ответственностью "СИА "ПЗ Кэпитал" - 10% долей участия в уставном капитале. Обе компании зарегистрированы и действуют в соответствии с законодательством Латвийской Республики.

Согласно реестру выданных лицензий на ломбардную деятельность, у ОсДО Ломбард "Сомо" зарегистрированных филиалов не имеет.

Первая проверка деятельности Ломбарда "Сомо" была проведена в апреле текущего года, когда от Национального Банка Кыргызской Республики поступило обращение относительно деятельности данной организации.

На основании этого обращения Госфиннадзором была проведена внеплановая проверка. По итогам проведённой проверки были выявлены нарушения, на устранение которых в соответствии с законодательством КР, Госфиннадзором было направлено предписание Ломбарду "Сомо" с требованием устранить их, и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства КР. В соответствии с законодательством Кыргызской Республики, сроки проведения внеплановой проверки составляют 3 рабочих дня.

Как известно, в настоящее время действует временный запрет (мораторий) на проведение проверок субъектов предпринимательства до 1 января 2022 года (Постановление Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2020 года № 590 "О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О введении временного запрета (моратория) на проведение проверок субъектов предпринимательства" от 17 декабря 2018 года № 586).

Согласно нормам данного постановления, запрещается проведение проверок в отношении субъектов предпринимательства, в том числе плановые, внеплановые и лицензионная проверки. Данная норма обозначает, что Госфиннадзор в числе других государственных органов не имеет право проверять бизнес, пока не поступит заявление от физических и юридических лиц по фактам нарушения требований законодательства Кыргызской Республики.

24 сентября текущего года поступило письмо от Национального Банка Кыргызской Республики с приложением заявлений граждан Кыргызской Республики относительно деятельности ОсДО "Ломбард "Сомо".

В настоящее время Госфиннадзор рассматривает данное обращение. Вместе с тем, 28 сентября 2021 года Госфиннадзор затребовал у ОсДО "Ломбард "Сомо" представить соответствующие документы в срок до 30 сентября т.г.

Однако, в установленный срок запрашиваемые документы не представлены.

Кроме того, в рамках рассмотрения обращения Национального Банка Кыргызской Республики Госфиннадзором инициирована внеплановая проверка деятельности ОсДО "Ломбард "Сомо", которая будет проведена после согласования предписания на внеплановую проверку с Минэкономфином КР.

В порядке информации сообщаем, что по согласованию, совместно, Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Национальным Банком Кыргызской Республики были инициированы поправки в Гражданский кодекс Кыргызской Республики.

В результате, 22 июля 2021 года был принят Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Гражданский кодекс Кыргызской Республики", который вступил в силу с 18 сентября текущего года. Согласно внесенным изменениям, предоставление займов на систематической основе (двух и более раз) в течение одного месяца (тридцати дней) регулируются положениями Гражданского кодекса КР, касающимися вопросов кредита, а также регулируются банковским законодательством КР в виде предоставления кредитов", - говорится в сообщении Госфиннадзора.