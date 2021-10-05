КР активизирует участие в борьбе с транснациональной преступностью в СНГ

"Стратегические аспекты сотрудничества органов внутренних дел (полиции) стран Содружества в противодействии транснациональной преступности в контексте развития информационного общества" - Международная научно-практическая конференция по таким названием состоялась в Москве. Она прошла под эгидой Совета министров внутренних дел государств СНГ, с использованием видеоконференцсвязи, на базе Московского университета МВД России имени Владимира Кикотя.

В конференции приняли участие руководители этого вуза, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений (БК БОП) на территории государств СНГ, представители правоохранительных органов Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, ведущие специалисты образовательных и научно-исследовательских организаций министерств внутренних дел, науки и высшего образования РФ, сотрудники органов отраслевого сотрудничества Содружества в сфере безопасности и правопорядка.

Московский университет МВД России имени Владимира Кикотя с 2019 года является базовой организацией стран СНГ по подготовке кадров в сфере борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий. В нем действует факультет подготовки иностранных специалистов, на котором получают профессию и представители правоохранительных Кыргызстана.

Как рассказали в университете, с приветственным словом выступил директор БК БОП генерал-лейтенант полиции Олег Коновалов. Оживленную дискуссию участников научного форума вызвал основной доклад начальника управления по координации борьбы с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров полковника полиции БК БОП Р. Волкова, посвященный современному состоянию транснациональной преступности на территориях стран Содружества в условиях глобализации информационного пространства.

Также был рассмотрен широкий круг вопросов, в числе которых - использование искусственного интеллекта в правоохранительной деятельности; выявление и анализ материалов, представляющих оперативный интерес для органов внутренних дел, в публичном пространстве социальных сетей на основе технологий больших данных в Поисково-аналитической системе "СЕУС" (компьютерная программа, которая позволяет осуществлять полнотекстовый поиск, мониторинг, и анализ информации из открытого пространства социальных сетей, актуальные вопросы подготовки кадров для правоохранительных органов стран СНГ в области борьбы с киберпреступностью и другие.