Прогноз погоды на 6 - 12 октября. На большей части территории дождь, снег

Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату КР (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 4 по 6 октября.
Бишкек:
6 октября ночью и утром дождь, снег. Днем дождь.
7 октября ночью небольшой дождь, снег.
7 октября днем, 8 октября и 9 октября ночью без осадков.
9 октября днем и 10-11 октября временами дождь.
12 октября без осадков.
Ветер западный 4-9 м/с.
По данным сайта world-weather
В Бишкеке, сегодня 6 октября, погода +1°C. Облачно и кратковременные осадки, ветер тихий, северо-западный 1.2 м/с. Атмосферное давление 703 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 91%. Завтра ночью температура воздуха прогреется до +3°C, ветер изменится на северный 1.2 м/с. Давление понизится и составит 702 мм рт. ст. Температура днем, останется без изменений +3°C, a ночью 08 октября не опустится ниже +2°C. Ветер будет восточный в пределах 1.3 м/с
Чуйская область:
6 октября и 7 октября ночью на большей части территории дождь, снег, в горных районах снег.
7 октября днем в отдельных районах дождь, в горных районах снег.
8 октября без осадков.
9 октября ночью в отдельных районах дождь, в горных районах снег.
9 октября днем и 10 октября ночью на большей части территории дождь, в горных районах снег.
10 октября днем в отдельных районах дождь, в горных районах снег.
11 октября на большей части территории дождь, в горных районах снег.
12 октября в горных районах снег, в зоне земледелия без осадков.
Ветер западный 4-9 м/с, 6 октября в отдельных районах с усилением 15-20 м/с.
Таласская область:
6 октября ночью в отдельных районах дождь, снег, днем на большей части территории временами дождь, в горных районах снег.
7 октября ночью в отдельных районах дождь, снег, в горных районах снег.
7 октября днем и 8 октября ночью без осадков.
8 октября днем в отдельных районах дождь в горных районах снег.
9 октября и 10 октября ночью на большей части территории дождь, в горных районах снег.
10 октября днем в отдельных районах дождь, в горных районах снег.
11 октября на большей части территории дождь, в горных районах снег.
12 октября без осадков.
Ветер западный 4-9 м/с, 6 октября в отдельных районах с усилением 15-20 м/с.
Ошская область:
6 октября на большей части территории дождь, в горных районах снег, днем в отдельных районах осадки итненсивные.
7 октября ночью в отдельных районах дождь, в горных районах снег. В отдельных районах осадки итненсивные.
8 октября ночью в отдельных районах дождь, в горных районах снег. Днем без осадков.
9-10 октября в отдельных районах дождь, в горных районах снег.
11 октября на большей части территории дождь, в горных районах снег.
12 октября в горных районах снег, в зоне земледелия без осадков.
Ветер западный 4-9 м/с, 6 октября в отдельных районах с усилением 15-20 м/с.
Джалал-Абадская область:
6 октября ночью в отдельных районах, днем на большей части территории временами дождь, в горных районах снег. Днем в отдельных районах осадки итненсивные.
7 октября ночью на большей части территории, днем в отдельных районах дождь, в горных районах снег. В отдельных районах осадки итненсивные.
8 октября ночью в отдельных районах дождь, в горных районах снег. Днем в предгорных районах дождь, в горных районах снег.
9 октября и 10 октября ночью на большей части территории дождь, в горных районах снег. 10 октября днем в отдельных районах дождь, в горных районах снег.
11 октября на большей части территории дождь, в горных районах снег.
12 октября в горных районах снег, в зоне земледелия без осадков.
Ветер западный 4-9 м/с, 6 октября в отдельных районах с усилением 15-20 м/с.
Баткенская область:
6 октября на большей части территории дождь, в горных райнах снег, днем в отдельных районах осадки итненсивные.
7 октября ночью в отдельных районах дождь, в горных районах снег. В отдельных районах осадки итненсивные.
8 октября в отдельных районах дождь, в горных районах снег.
9 октября и 10 октября ночью в отдельных районах дождь, в горных районах снег.
10 октября днем и 11 октября на большей части территории дождь, в горных районах снег.
12 октября без осадков.
Ветер западный 4-9 м/с, 6 октября в отдельных районах с усилением 15-20 м/с.
Иссык-Кульская область:
6-7 октября на большей части территории дождь, снег, в горных районах снег. В отдельных районах осадки интенсивные
8 октября ночью в отдельных районах дождь, снег, в горных районах снег.
8 октября днем и 9-10 октября без осадков.
11 октября ночью в отдельных районах, днем на большей части территории временами дождь, в горных районах снег.
12 октября в отдельных районах дождь, снег, в горных районах снег.
Ветер западный 4-9 м/с, 6 октября и 8 октября в отдельных районах с усилением 15-20 м/с.
Нарынская область:
6-7 октября на большей части территории дождь, снег, в горных районах снег.
8 октября ночью в отдельных районах дождь, снег, в горных районах снег.
8 октября днем и 9-10 октября без осадков.
11 октября ночью в отдельных районах, днем на большей части территории временами дождь, снег, в горных районах снег.
12 октября в отдельных районах дождь, снег, в горных районах снег.
Ветер западный 4-9 м/с, 6 октября в отдельных районах с усилением 15-20 м/с.