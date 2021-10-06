Прогноз погоды на 6 - 12 октября. На большей части территории дождь, снег

Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату КР (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 4 по 6 октября.

Бишкек:

6 октября ночью и утром дождь, снег. Днем дождь.

7 октября ночью небольшой дождь, снег.

7 октября днем, 8 октября и 9 октября ночью без осадков.

9 октября днем и 10-11 октября временами дождь.

12 октября без осадков.

Ветер западный 4-9 м/с.

По данным сайта world-weather В Бишкеке, сегодня 6 октября, погода +1°C. Облачно и кратковременные осадки, ветер тихий, северо-западный 1.2 м/с. Атмосферное давление 703 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 91%. Завтра ночью температура воздуха прогреется до +3°C, ветер изменится на северный 1.2 м/с. Давление понизится и составит 702 мм рт. ст. Температура днем, останется без изменений +3°C, a ночью 08 октября не опустится ниже +2°C. Ветер будет восточный в пределах 1.3 м/с

Чуйская область:

6 октября и 7 октября ночью на большей части территории дождь, снег, в горных районах снег.

7 октября днем в отдельных районах дождь, в горных районах снег.

8 октября без осадков.

9 октября ночью в отдельных районах дождь, в горных районах снег.

9 октября днем и 10 октября ночью на большей части территории дождь, в горных районах снег.

10 октября днем в отдельных районах дождь, в горных районах снег.

11 октября на большей части территории дождь, в горных районах снег.

12 октября в горных районах снег, в зоне земледелия без осадков.

Ветер западный 4-9 м/с, 6 октября в отдельных районах с усилением 15-20 м/с.

Таласская область:

6 октября ночью в отдельных районах дождь, снег, днем на большей части территории временами дождь, в горных районах снег.

7 октября ночью в отдельных районах дождь, снег, в горных районах снег.

7 октября днем и 8 октября ночью без осадков.

8 октября днем в отдельных районах дождь в горных районах снег.

9 октября и 10 октября ночью на большей части территории дождь, в горных районах снег.

10 октября днем в отдельных районах дождь, в горных районах снег.

11 октября на большей части территории дождь, в горных районах снег.

12 октября без осадков.

Ветер западный 4-9 м/с, 6 октября в отдельных районах с усилением 15-20 м/с.

Ошская область:

6 октября на большей части территории дождь, в горных районах снег, днем в отдельных районах осадки итненсивные.

7 октября ночью в отдельных районах дождь, в горных районах снег. В отдельных районах осадки итненсивные.

8 октября ночью в отдельных районах дождь, в горных районах снег. Днем без осадков.

9-10 октября в отдельных районах дождь, в горных районах снег.

11 октября на большей части территории дождь, в горных районах снег.

12 октября в горных районах снег, в зоне земледелия без осадков.

Ветер западный 4-9 м/с, 6 октября в отдельных районах с усилением 15-20 м/с.

Джалал-Абадская область:

6 октября ночью в отдельных районах, днем на большей части территории временами дождь, в горных районах снег. Днем в отдельных районах осадки итненсивные.

7 октября ночью на большей части территории, днем в отдельных районах дождь, в горных районах снег. В отдельных районах осадки итненсивные.

8 октября ночью в отдельных районах дождь, в горных районах снег. Днем в предгорных районах дождь, в горных районах снег.

9 октября и 10 октября ночью на большей части территории дождь, в горных районах снег. 10 октября днем в отдельных районах дождь, в горных районах снег.

11 октября на большей части территории дождь, в горных районах снег.

12 октября в горных районах снег, в зоне земледелия без осадков.

Ветер западный 4-9 м/с, 6 октября в отдельных районах с усилением 15-20 м/с.

Баткенская область:

6 октября на большей части территории дождь, в горных райнах снег, днем в отдельных районах осадки итненсивные.

7 октября ночью в отдельных районах дождь, в горных районах снег. В отдельных районах осадки итненсивные.

8 октября в отдельных районах дождь, в горных районах снег.

9 октября и 10 октября ночью в отдельных районах дождь, в горных районах снег.

10 октября днем и 11 октября на большей части территории дождь, в горных районах снег.

12 октября без осадков.

Ветер западный 4-9 м/с, 6 октября в отдельных районах с усилением 15-20 м/с.

Иссык-Кульская область:

6-7 октября на большей части территории дождь, снег, в горных районах снег. В отдельных районах осадки интенсивные

8 октября ночью в отдельных районах дождь, снег, в горных районах снег.

8 октября днем и 9-10 октября без осадков.

11 октября ночью в отдельных районах, днем на большей части территории временами дождь, в горных районах снег.

12 октября в отдельных районах дождь, снег, в горных районах снег.

Ветер западный 4-9 м/с, 6 октября и 8 октября в отдельных районах с усилением 15-20 м/с.

Нарынская область:

6-7 октября на большей части территории дождь, снег, в горных районах снег.

8 октября ночью в отдельных районах дождь, снег, в горных районах снег.

8 октября днем и 9-10 октября без осадков.

11 октября ночью в отдельных районах, днем на большей части территории временами дождь, снег, в горных районах снег.

12 октября в отдельных районах дождь, снег, в горных районах снег.

Ветер западный 4-9 м/с, 6 октября в отдельных районах с усилением 15-20 м/с.