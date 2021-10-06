Аблесов: Президент прав в том, что хочет, чтобы Кумтор работал на народ

Экс-министр транспорта КР, бывший председатель Общественной палаты КР, экс -депутат двух созывов Верховного Совета Киргизской ССР и Жогорку Кенеша КР, член-корреспондент Инженерной академии Сыдыкбек Аблесов считает, что позиция президента КР Садыра Жапарову по Кумтору заслуживает всецелой поддержки.

"Еще на этапе зарождения совместного с канадцами проекта на базе нашего золоторудного месторождения, я говорил о том, что просто недопустимо идти на столь преступные соглашения", - говорит Аблесов.

Он убежден, что Кыргызстан обязательно сможет отстоять свою правду в арбитраже против Centerra.

"Я доверяю словам президента о том, что мы выиграем. На это у нас есть все основания. Канадские инвесторы допускали при разработке массу нарушений, как экологических, так и по безопасности труда. Сколько человек погибло на Кумторе из-за этих нарушений? По моим подсчетам более 60. И никто за это не ответил", - отмечает аксакал.

По его словам, найденные недавно захоронения токсичных отходов на руднике только подтверждают правоту Кыргызстана в этом споре.

"Сегодня весь мир очень щепетильно относится к вопросам экологии, а тут такое варварское отношение. Мне трудно поверить в то, что международный арбитраж сможет игнорировать факты таких вопиющих экологических преступлений со стороны разработчика", - говорит Аблесов.

Также он напомнил о случае утечки цианидов, случившейся 20 мая 1998 года. Тогда грузовик "Кумтор Оперейтинг Компани" попал в аварию, вследствие чего 1740 килограммов цианида оказались в реке Барскоон. На тот момент от отравления пострадали 2 тысячи человек, двое умерли, 17 тысяч человек вынуждены были обратиться за медпомощью.

"Это еще одна экологическая катастрофа, ответственность за которую лежит на компании Centerra. Тогда пострадали не только жители Барскоона, но и других сел. По имевшимся тогда данным, 47 беременных женщин потеряли своих детей, был падеж скота. Кроме того, люди перестали покупать сельскохозяйственную продукцию с Иссык-Куля. Перестали приезжать туристы", - вспоминает Сыдыкбек Аблесов.

Он подчеркнул, что полностью поддерживает инициативу президента.

"Centerra должна ответить за экопреступления, а наши чиновники, допустившие, чтобы канадцы хозяйствовали в Кыргызстане, должны ответить за коррупцию при подписании ущербных соглашений. Сам же рудник, наконец-то, должен работать на благо нашей страны", - резюмировал аксакал.