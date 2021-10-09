Троллейбусы №7 и 8 снова будут курсировать до жилого массива "Ак-Орго"

С 10 октября троллейбусные маршруты №7 и № 8 возобновляют движение по прежней схеме – до жилмассива Ак-Орго. Это связано с завершением дорожных работ по улице Ашар. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Отметим, ранее из-за ремонта улицы Омуракунова от Т. Фрунзе до Ашар временно изменили схемы движения двух троллейбусных маршрутов.

Теперь троллейбусный маршрут №7 будет курсировать по ранее установленному графику от микрорайона "Тунгуч" до жилмассива "Ак-Орго", на линию выйдут 17 троллейбусов с интервалом 8-10 минут;

- троллейбусный маршрут №8 будет курсировать от Восточного автовокзала до жилмассива "Ак-Орго", на линию выйдут 13 троллейбусов с интервалом 9-10 минут.

Мэрия предлагает жителям столицы оставлять свои заявки по работе городских троллейбусов на официальной странице МП "Бишкекское троллейбусное управление" в социальных сетях.