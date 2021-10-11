"Давайте найдем истину". Асылбек Жээнбеков выступил в суде с речью (аудио)

Сторонники депутата и экс-спикера ЖК Асылбека Жээнбекова, который подозревается в коррупции по делу "Кумтора", предоставили редакции VB.KG стенограмму выступления нардепа в суде 24 сентября.

В этот день, напомним, Первомайский районный суд Бишкека принял решение оставить под стражей депутата Асылбека Жээнбекова до 30 ноября.

В своем выступлении в суде экс-спикер ЖК настоятельно рекомендует следствию и судьям ознакомиться со стенограммами заседаний парламента в 2012 году, когда рассматривался вопрос по Кумтору. Ниже приводим текст выступления депутата без изменений:

"Уважаемый суд, уважаемые участники! Нас обвиняют в том, что "рассмотрение парламентом страны вопрос по "Кумтору" затягивалось. Вопрос рассматривался 20 го, 22 го, 27 июня 2012 года, три дня, в результате голосования решение временной депутатской комиссии не прошло".

Давайте найдем истину. 4 месяца прошло, как меня задержали. Вначале я спрашивал, ознакомились ли со стенограммой тех заседаний парламента. Тогда у вас не было возможности ее прочитать.

Теперь прошло уже 4 месяца. За 4 месяца, думаю, было время от начала до конца ознакомиться с ней и прокурору, и судьям.

Приведите хоть один пример, из стенограммы тех дней, в каком месте я, как Торага (спикер), проявлял предвзятость? Нет, только в справедливом русле были проведены заседания.

Во-первых, при рассмотрении важных вопросов записываются все депутаты. 120 депутатов записались на вопросы. Потом начинается обсуждение, где также записались 120 депутатов.

За полдня даже физически не получилось бы завершить рассмотрение.

Когда рассматриваются важные государственные вопросы, с обсуждениями и спорами никогда за один день не смогли бы завершить, и никогда такого не было.

"Кумтор" – это важный вопрос, непростой.

Кумтор обеспечивал 10 процентов ВВП нашей страны, там трудились порядка 5 тысяч человек.

В те дни было непросто, 2012 год. После 2010 года экономика была ослаблена, государство только начало восстанавливаться. Имелись большие риски.

Поэтому вполне можно понять депутатов Жогорку Кенеша, было очень много споров. Человек, прочитавший стенограмму, сам это поймет.

В первый же день обсуждения появились различные мнения и споры. Например, по Совету директоров, некоторые члены комиссии выступили против внешнего управления. По финансам было много споров. Депутаты с большой критикой приступили к рассмотрению вопроса. Те же депутаты фракции "Ата-журт", членом которой являлся председатель депутатской комиссии Садыр Жапаров тоже высказывали критику.

Появились разногласия и по проекту постановления депутатской комиссии. В результате фракциями были представлены 3-4 альтернативных постановления. Однопартийцы Садыра Жапарова высказывали мнения о необходимости повторной разработки проекта, предложенного временной депутатской комиссией. Споры, критика, особое мнение, полярные взгляды являются закономерными для демократического парламента и как возможно решить вопрос за полдня? Так не бывает. А теперь нас обвиняют, что надо было все завершить за полдня и решить этот вопрос.

Хочу рассказать об особенности 5-созыва.

В пятый созыв власть не смогла провести своих депутатов, после 2010 года. На это даже времени не было. Народ сам выбрал своих депутатов. "Ата-журт" занял лидирующую позицию. В 5-созыве была сильная оппозиция. В стенах парламента не то, что других, Президента постоянно критиковали. Сильный был созыв. Большинство депутатов 5-созыва являлись опытными, образованными, имеющими собственное мнение.

Посудите сами. Впервые в соответствии с новой Конституцией полностью реализована партийная система. Впервые для обеспечения альтернативных мнений появилась фракционность. Было 5 фракций. Депутаты не подчиняются спикеру. В первую очередь они подчинялись своей фракции и лидеру. Они пришли по их списку. Те же председатели комитетов, их заместители избираются по квотам фракций.

Не скажу, что все вопросы, но важные вопросы сначала обсуждались на фракциях, там принимались решения и потом выносится в Жогорку Кенеш. Надо же это понимать.

И при таком Жогорку Кенеше, где была сильная полярность мнений, при таких спорах и сильной оппозиции, как возможно за полдня принять решение по такому важному вопросу? А теперь обвиняют, что вопрос не рассмотрели за полдня, тянули время на 3 дня. Прочитайте стенограмму. Кто прочтет, тот поймет, принятые постановления сами за себя говорят. 5-созыв Жогорку Кенеша принимал решения только в интересах Кыргызской Республики.

Рассмотрим постановления.

Обвиняющие же пишут, что слишком мягкое решение было принято.

В каком месте оно мягкое, покажите мне? Вначале вы не читали, теперь прочитали. Покажите, где оно мягкое?

Вот, во 2-пункте постановления Жогорку Кенеша КР от 27 июня 2012 года № 2117- V пишем : "Инвестиционное соглашение по "Кумтору" от 2003 года полностью противоречит интересам кыргызского народа, государства. Имеется коррупция при заключении этого соглашения".

Третьим пунктом в постановлении пишем, чтобы продолжить работу Садыра Жапарова и создать государственную комиссию. Мы же не остановили работу.

Давайте сравним 2012 и 2021 годы.

В 2021 году нынешний Жогорку Кенеш, где я являюсь депутатом, вновь рассмотрели дело "Кумтора и мы приняли решение.

Сначала была создана депутатская комиссия. Мы проголосовали "за".

Через неделю Акылбек Жапаров выступил – "чтобы решить этот вопрос недостаточно полномочий депутатской комиссии, необходимо создать госкомиссию".

Мы согласились и поддержали создание госкомиссии, как и в 2012 году.

Именно по итогам работы этой госкомиссии сейчас в "Кумтор" введено внешнее управление. Можно сказать, взяли управление в свои руки. По предложению госкомиссии принято такое решение.

Как стало сейчас возможным принять такое решение? Потому что Президент, Жогорку Кенеш, Правительство были на единой позиции. Вот теперь пришло время для решения этого вопроса. Но даже в этом случае депутаты были озабочены, как получится, не остановится ли работа на руднике. Акылбеку Жапарову открыто задали вопрос, "Кто будет отвечать в случае чего?".

Акылбек Жапаров открыто ответил, что "Президент Садыр Жапаров берет на себя всю ответственность". Мы поддержали.

Почему я привожу такую аналогию? Чтобы было понятнее.

И тогда мы поддержали работу депутатской комиссии, и тогда создали госкомиссию, где председателем был Темир Сариев. Мы не обнулили работу депутатской комиссии. Из-за того, что ее полномочия были недостаточны, была создана государственная комиссия, у которой полномочий больше.

Третьим пунктом для продолжения работы Садыра Жапарова и была создана госкомиссия.

Четвертым пунктом даем поручения по итогам работы комиссии Садыра Жапарова. Именно по итогам работы той депутатской комиссии было дано очень много поручений.

В-пятых, правительству даем поручение по отмене решений.

Позже Омурбек Бабанов же сказал, что он вернул 16 тысяч гектаров площади.

В результате чего это стало возможным? Потому что мы постановлением даем поручение Правительству, чтобы вернули 16 тысяч гектаров от Кумтора. Через 10 дней, после того как мы несколько раз еще напомнили, после этого и вышло решение правительства по возврату 16 тысяч гектаров.

Также мы принимали решение об отмене решений по Сарычат-Эрташскому заповеднику. По налогам поручили отменить решения, так как по налогам до этого были даны немалые послабления.

Также пишем в постановлении о необходимости подготовки решения о выходе из соглашения 2003 года, аннулировании ряда лицензий.

Генпрокуратуре были даны важные поручения. Впервые Президенту постановлением дается рекомендация об аннулировании Указа за 2009 год.

Теперь найдите здесь мягкое решение, где оно?

По результатам работы двух комиссий, где еще вы видите мягкие решения?

21 февраля 2013 года по результатам работы госкомиссии приняли постановление. Там мы пишем, если не можете прийти к единому решению, начинайте процедуру денонсации соглашения за 24 апреля 2009 года.

Пишем, чтобы вышли из соглашения по "Кумтору" от 31 декабря 2003 года, с обеих соглашений. И где здесь мягко?

По исполнению постановления мы рассматривали 5 раз и принимали решение. Три из них подписывал я, как торага.

5 июля 2013 года была дана оценка о недостаточности работы Правительства. Еще раз было дано поручение – если не придете к единому решению, внесите закон о денонсации.

23 октября 2013 года было вынесено решение о недостаточной работе Правительства. Дано поручение, что доля Кыргызской Республики не должна быть меньше 67 процентов, об отмене меморандума от 9 сентября 2013 года.

Правительство тогда подготовило меморандум, Жогорку Кенеш его отклонил. Мы дали поручение, чтобы отменили.

Было дано поручение, чтобы начали одностороннюю процедуру по выходу из соглашений от 24 апреля 2009 года и 31 декабря 2003 года. Во всех случаях мы, парламент, занимали твердую позицию. И тогда генпрокуратуре были даны важные поручения.

26 февраля 2015 года еще раз рассмотрели исполнение нашего постановления. Работа Правительства по "Кумтору" была признана неудовлетворительной.

Это очень отрицательная оценка. До этого никогда еще не была дана такая оценка, мы поставили правительству "неуд" по их проводимой работе по "Кумтору".

Дали поручение, если до 16 марта 2015 года не придут к одному соглашению, то должны были подготовить официальное заключение к законопроекту по национализации Кумтор Голд Компани.

Мы, Жогорку Кенеш, открыто же пишем посредством подготовленного О.Текебаевым закона, что если не достигнут соглашения, не увеличат нашу долю, не примут наши предложения, то мы пойдем на национализацию Кумтора. Где и что мы смягчили? Это разве мягкое решение?

Обращаюсь к тем, кто предъявляет нам обвинения по тяжким статьям Уголовного кодекса.

Видит Бог, мы чисты. Над нами Бог и он все рассудит. Правда все равно победит. И эти дни пройдут, все вернется на свои места, история все рассудит. Справедливость восторжествует. Правда за нами.

Поэтому еще есть возможность рассмотреть все по-справедливости. Следствие еще не закончено.

Вот уже 4 месяца сидим в тюрьме. Нас допросили всего лишь 2 раза. Для чего это нужно было? Задержавшие нас попрали все законы и Конституцию. В отношении нас не единожды, а дважды приняты незаконные решения, как уже отметили адвокаты. И тогда, в 2012 году, я и Зулпукаров Торобай были депутатами, и сейчас являемся ими. Наши права защищены Конституцией 2010 года и 2021 года. Нас задержали, полностью поправ нормы обеих конституций и законов.

По отношению ко мне, по отношению к Жогорку Кенешу все обвинения необоснованы. Мы проводили работу в рамках закона. Как спикер, я не подписал ни одного незаконного решения.

Спикер – это модератор. Я считаю, что свою работу в рамках закона выполнял четко.

По "Кумтору" наша совесть чиста. Мы работали строго, придерживаясь закона, защищая интересы государства и народа. По-другому и быть не могло. Нас народ избрал депутатами в Жогорку Кенеш именно в этих целях.

Давайте оставим пустые обвинения и перейдем к букве закона. Конституция, законы попираются. Уважаемый суд, при вынесении решения ваша святая обязанность – обеспечить верховенство права, соблюдение законности.

Поэтому с учетом всего вышеизложенного, примите справедливое, правильное решение. Спасибо", - заявил Асылбек Жээнбеков.