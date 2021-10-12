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Сотрудник Пентагона уволился из-за технологического отставания США от Китая

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- Алина Мамаева
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Бывший руководитель подразделения, отвечающего за программное обеспечение Пентагона, Николас Чайлайн (Nicolas Chaillan) ушел в отставку в знак протеста против медленных темпов технологических преобразований в армии США, пишет портал securitylab.ru.

Как рассказал эксперт в интервью изданию Financial Times, неспособность США отреагировать на китайские киберугрозы ставит под удар будущее его детей.

"У нас нет никаких шансов в борьбе с Китаем в ближайшие 15-20 лет. Сейчас это уже заключенная сделка, на мой взгляд, она уже завершена", - сообщил Чайлайн.

По словам бывшего сотрудника ВВС США, Пекин движется к мировому господству благодаря своим достижениям в области искусственного интеллекта, машинного обучения и кибервозможностей. Новые технологии имеют гораздо большее значение для будущего Америки, чем оборудование высокобюджетных истребителей пятого поколения, таких как F-35. Китай настроен доминировать над будущим мира, контролируя СМИ и геополитику, считает эксперт. С другой стороны, киберзащита США в некоторых государственных ведомствах находится "на уровне детских садов".


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URL: https://www.vb.kg/407792
Теги:
Китай, США, технологии
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