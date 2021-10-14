В бой идут резервисты. В Бишкеке пройдет Кубок страны по боксу среди юношей

Розыгрыш Кубка Кыргызстана по боксу среди юношей и девушек 2007-2008 годов рождения стартует 22 октября в столичном Дворце спорта. В нем примут участие 150 человек со всех регионов республики.

Этот турнир посвящен 75-летию генерального секретаря Национальной федерации бокса, одному из лучших арбитров нашей страны, рефери - судьи АИБА ("Три звезды") Бедалы Алымкулову. Он обслуживал боксерские поединки на 11(!) чемпионатах Азии, трех Азиатских Играх, трех чемпионатах мира. После завершения каждого из этих турниров Бедалы Алымкулов получал от руководителей международных боксерских организаций только одни благодарности. Ветеран и сейчас полон энергии и сил. Он активно работал на завершившемся в сентябре чемпионате страны среди взрослых спортсменов, активно работает в федерации и пишет книгу об истории кыргызстанского бокса, в которой обещает рассказать о ранее мало известных мастерах кожаной перчатки нашей республики, их биографии и достижениях.

А Кубок Кыргызстана среди юношей и девушек станет отборочным турниром перед стартующем через несколько месяцев в Бахрейне чемпионате Азии.