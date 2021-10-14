Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 97.50 - 98.70

В бой идут резервисты. В Бишкеке пройдет Кубок страны по боксу среди юношей

426  0
- Вячеслав Аникин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Розыгрыш Кубка Кыргызстана по боксу среди юношей и девушек 2007-2008 годов рождения стартует 22 октября в столичном Дворце спорта. В нем примут участие 150 человек со всех регионов республики.

Этот турнир посвящен 75-летию генерального секретаря Национальной федерации бокса, одному из лучших арбитров нашей страны, рефери - судьи АИБА ("Три звезды") Бедалы Алымкулову. Он обслуживал боксерские поединки на 11(!) чемпионатах Азии, трех Азиатских Играх, трех чемпионатах мира. После завершения каждого из этих турниров Бедалы Алымкулов получал от руководителей международных боксерских организаций только одни благодарности. Ветеран и сейчас полон энергии и сил. Он активно работал на завершившемся в сентябре чемпионате страны среди взрослых спортсменов, активно работает в федерации и пишет книгу об истории кыргызстанского бокса, в которой обещает рассказать о ранее мало известных мастерах кожаной перчатки нашей республики, их биографии и достижениях.

А Кубок Кыргызстана среди юношей и девушек станет отборочным турниром перед стартующем через несколько месяцев в Бахрейне чемпионате Азии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407875
Теги:
бокс, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  