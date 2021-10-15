За 9 месяцев в ГНС поступило 183 обращения граждан и юридических лиц

В государственную налоговую службу за 9 месяцев 2021 года поступило 183 обращения граждан и юридических лиц. На "Телефон доверия" и "Горячую линию" – 21, по электронной почте - 135. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Из поступивших заявлений 11 обращений содержали сведения относительно несоблюдения субъектами предпринимательства норм налогового законодательства, 64 касались неправомерных действий сотрудников налоговых органов, остальные 107 – других различных вопросов.

Все обращения рассмотрены в установленные сроки.

В ходе служебных проверок по жалобам на неправомерные действия сотрудников налоговых органов по 31 заявлению факты не подтвердились, по 29 подтвердились, 4 обращения находятся на стадии рассмотрения.

В результате принятых соответствующих мер наказаны 45 сотрудников налоговых органов, в том числе понижены в должности – 2, строгий выговор получили 20 сотрудников, 12 - выговор, 5 – замечание, 1 - о неполном соответствии занимаемой должности, 5 - ротированы.

В ходе проверок по 11 сообщениям о нарушениях налогового законодательства со стороны налогоплательщиков полностью подтвердились факты по 2 жалобам, по 2 – частично, по 6 обращениям факты не подтвердились, 1 принято к сведению.

С начала года на личном приеме у руководства ГНС побывали 46 граждан, из них по личным вопросам – 21 человек, по вопросам налогового законодательства – 24, по кадровым вопросам – 1.

ГНС напоминает, что в системе налоговой службы в целях своевременного и оперативного рассмотрения обращений граждан и налогоплательщиков задействованы "Телефон доверия" по номеру 61-31-89 и "Горячая линия" по номеру 0779613189 (Whatsapp). А также электронный адрес info@sti.gov.kg. Кроме этого функционирует общественная приемная. Граждане могут обратиться в налоговую службу в письменной, устной или электронной форме.