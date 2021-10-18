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Действие лицензии ломбарда "Сомо" приостановлено

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- Александра Василькова
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Госфиннадзор приостановил действие лицензии ломбарда "Сомо". Соответствующий приказ был подписан по итогам проведенной внеплановой проверки деятельности ОсДО Ломбард "Сомо" (ломбард "Сомо"), сообщается на сайте ведомства.

Напомним, лицензия № 0344 на ломбардную деятельность ломбарду "Сомо" была выдана Госфиннадзором 22 апреля 2019 года.

Первая проверка деятельности Ломбарда "Сомо" была проведена в апреле текущего года, когда от Национального банка поступило обращение относительно деятельности данной организации.

На основании этого обращения Госфиннадзором была проведена внеплановая проверка. По итогам проведенной проверки были выявлены нарушения, и Госфиннадзором было направлено предписание ломбарду "Сомо" с требованием устранить их и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства КР.

Как известно, в настоящее время действует временный запрет (мораторий) на проведение проверок субъектов предпринимательства до 1 января 2022 года. Согласно нормам этого постановления, запрещается проведение проверок в отношении субъектов предпринимательства, в том числе плановых, внеплановых и лицензионные проверки. То есть Госфиннадзор в числе других государственных органов не имеет права проверять бизнес, пока не поступит заявление от физических и юридических лиц по фактам нарушения требований законодательства КР.

24 сентября текущего года поступило письмо от Нацбанка с приложением заявлений граждан КР относительно деятельности ломбард "Сомо".

Госфиннадзор рассмотрел данное обращение и 28 сентября затребовал у ломбарда "Сомо" представить соответствующие документы в срок до 30 сентября текущего года. Однако, в установленный срок запрашиваемые документы не представлены.

1 октября в Госфиннадзоре прошло оперативное совещание относительно деятельности ломбарда "Сомо". Этой организации было направлено предписание прекратить деятельность филиалов и представительств на территории КР, действующих несмотря на то, что согласно реестру выданных лицензий на ломбардную деятельность ломбард "Сомо" зарегистрированных филиалов не имеется.

В рамках рассмотрения обращения Национального банка Кыргызской Республики (от 24 сентября 2021 года) Госфиннадзором инициировал внеплановую проверку деятельности ломбарда "Сомо".

Была проведена 3-х дневная внеплановая проверка. Запрошены все материалы по сложившейся ситуации: копии договоров займа тех, кто обратился с заявлениями, запрошены финансовые документы (выписки, платежные поручения, сколько финансовых средств было потрачено и др.), база заемщиков.

Сотрудники отдела надзора за небанковским финансовым рынком Госфиннадзора по телефону связались со всеми заявителями, обратившимися в Национальный банк для выяснения всех обстоятельств.


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URL: https://www.vb.kg/408044
Теги:
Госфиннадзор, ломбард, Кыргызстан, деньги, Нацбанк, Национальный Банк, финансы
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