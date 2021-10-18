Действие лицензии ломбарда "Сомо" приостановлено

Госфиннадзор приостановил действие лицензии ломбарда "Сомо". Соответствующий приказ был подписан по итогам проведенной внеплановой проверки деятельности ОсДО Ломбард "Сомо" (ломбард "Сомо"), сообщается на сайте ведомства.

Напомним, лицензия № 0344 на ломбардную деятельность ломбарду "Сомо" была выдана Госфиннадзором 22 апреля 2019 года.

Первая проверка деятельности Ломбарда "Сомо" была проведена в апреле текущего года, когда от Национального банка поступило обращение относительно деятельности данной организации.

На основании этого обращения Госфиннадзором была проведена внеплановая проверка. По итогам проведенной проверки были выявлены нарушения, и Госфиннадзором было направлено предписание ломбарду "Сомо" с требованием устранить их и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства КР.

Как известно, в настоящее время действует временный запрет (мораторий) на проведение проверок субъектов предпринимательства до 1 января 2022 года. Согласно нормам этого постановления, запрещается проведение проверок в отношении субъектов предпринимательства, в том числе плановых, внеплановых и лицензионные проверки. То есть Госфиннадзор в числе других государственных органов не имеет права проверять бизнес, пока не поступит заявление от физических и юридических лиц по фактам нарушения требований законодательства КР.

24 сентября текущего года поступило письмо от Нацбанка с приложением заявлений граждан КР относительно деятельности ломбард "Сомо".

Госфиннадзор рассмотрел данное обращение и 28 сентября затребовал у ломбарда "Сомо" представить соответствующие документы в срок до 30 сентября текущего года. Однако, в установленный срок запрашиваемые документы не представлены.

1 октября в Госфиннадзоре прошло оперативное совещание относительно деятельности ломбарда "Сомо". Этой организации было направлено предписание прекратить деятельность филиалов и представительств на территории КР, действующих несмотря на то, что согласно реестру выданных лицензий на ломбардную деятельность ломбард "Сомо" зарегистрированных филиалов не имеется.

В рамках рассмотрения обращения Национального банка Кыргызской Республики (от 24 сентября 2021 года) Госфиннадзором инициировал внеплановую проверку деятельности ломбарда "Сомо".

Была проведена 3-х дневная внеплановая проверка. Запрошены все материалы по сложившейся ситуации: копии договоров займа тех, кто обратился с заявлениями, запрошены финансовые документы (выписки, платежные поручения, сколько финансовых средств было потрачено и др.), база заемщиков.

Сотрудники отдела надзора за небанковским финансовым рынком Госфиннадзора по телефону связались со всеми заявителями, обратившимися в Национальный банк для выяснения всех обстоятельств.