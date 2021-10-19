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В Бишкеке прошел конкурс по ораторскому искусству на корейском языке

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Сегодня состоялся конкурс Республики Корея по ораторскому искусству на корейском языке 2021 на тему: "О глобальном изменении климата", он прошел в Бишкекском институте Седжон при Кыргызском государственном университете им. И.Арабаева в нем приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея господин Ли Вонджэ, директор Бишкекского Института Седжон Сон Донгвеон, ректор вышеназванного ВУЗа Толобек Абдырахманов, специалист посольства Республики Корея Ким Совон и др.

По словам администратора института Седжон Айдианы Мырзакановой, данное мероприятие проводится второй раз, где приняли участие школьники и студенты ВУЗов Бишкека, которые изучают корейский язык. Учредителями данного конкурса являются Посольство Республики Корея, организатор Бишкекский Институт Седжон. В конкурсе приняли участие большое количество людей в финал вышли среди 5 школьников, среди студентов 15 человек. В Седжоне в настоящее время обучаются 350 человек на бесплатной основе по 4 месяца, где могут обучаться все желающие старше 15 лет.

- Кыргызстанская молодежь проявляет большой интерес к корейской культуре и изучению корейского языка в следующем году Республика Корея и Кыргызская Республика будет отмечать 30-летие дипломатических отношений и в преддверии такого важного события проведение таких мероприятий послужить развитием двухсторонних отношений. В Оше также проводился аналогичный конкурс. Мне было приятно осознавать что молодежь заинтересована в изучении корейского языка, отметил в своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея господин Ли Вонджэ.

Автор: Назгуль Абдыразакова


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URL: https://www.vb.kg/408121
Теги:
конкурс, Южная Корея, Кыргызстан
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