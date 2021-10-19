Тилек Усупов: Акылбек Жапаров не из тех лиц, который бросает слова на ветер

В связи с неоднозначным отношением общественности к назначению Акылбека Жапарова председателем кабинета министров президент КР Садыр Жапаров ранее высказался по поводу его назначения председателем кабинета министров.

"Он дал свое слово, что бюджет текущего года завершит в 280 миллиардов сомов, а в следующем году в 400 миллиардов сомов. Если он не сможет это сделать, то я приму меры. Так что не будем пока его критиковать, давайте возложим на него ответственность главы кабмина и дадим ему время", - сказал глава государства.

Дать время новому главе кабмина предложил и председатель ОФ "Тилекмат Аке" Тилек Усупов, который уверен, что Акылбек Жапаров не из тех лиц, которые бросает свои слова на ветер.

"Все эти инсинуации вокруг его назначения, мол, не сможет, не соберет и так далее, думаю, преждевременны. Во-первых, время все покажет, во-вторых, по факту Акылбек Жапаров такой человек, который просто так не будет что-то говорить.

Думаю, он соразмерил свои возможности и силы для того, чтобы в этом году закончить этот год именно с бюджетом в 280 млрд сомов. Тем более, он даже сказал, откуда возьмет эти средства, в основном, таможня и Кумтор. На оставшиеся 2 месяца это вполне реальная возможность пополнить бюджет.

Что касается следующего года, то он вполне мог бы сказать и 600 или все 800 млрд сомов, но я так понял, что он действительно просчитал реальные цифры.

Тем же, кто сомневается, я предлагаю подождать результатов, но у меня в любом случае есть полная уверенность, что он справится с этим заданием. Потому что на карту поставлена его профессиональная честь, так как в случае неудачи его противники с удовольствием позлорадствуют, а ему, думаю, не особо хочется давать кому-то такую возможность", - сказал Усупов.