В РФ дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими из-за ковида

Владимир Путин одобрил введение с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. Об этом российский лидер заявил в ходе состоявшегося 20 октября в режиме видеоконференции совещания с членами правительства Российской Федерации.

Совещание, как сообщается на сайте Кремля, началась с обсуждения эпидемиологической обстановки в стране.

"Действительно, ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, складывается сложная в стране, - отметил Владимир Путин, выслушав информацию вице-премьер-министра Татьяны Голиковой по этой проблеме. - Темпы распространения эпидемии во многих регионах за последнее время значительно выросли…При этом уровень вакцинации граждан остаётся, к сожалению, пока невысоким, что во многом и предопределяет быстроту распространения инфекции".

"Наша главная задача, - продолжил Владимир Путин, – максимально защитить жизнь и здоровье граждан, насколько это возможно минимизировать негативные последствия от опасной инфекции. А для этого сейчас, прежде всего, важно "сбить" темпы её распространения и, конечно, дополнительно мобилизовать резервы и возможности системы здравоохранения, которая в настоящий момент работает в состоянии высочайшего напряжения".

Президент РФ призвал расширить объёмы тестирования, чтобы своевременно выявлять инфицированных. Это, отметил он, позволит обеспечивать самоизоляцию и самих заразившихся, и людей, которые находились с ними в контакте, тем самым "разрывать" цепочку распространения

"Я обращаюсь сегодня и ко всем нашим гражданам, - сказал Владимир Путин. -Дорогие друзья, если у вас кто-то в семье заболел, то и вам необходимо получить больничный и остаться дома, даже если дел невпроворот, как у нас в народе говорят. Тем не менее нужно это сделать, вы тем самым не допустите дальнейшего распространения инфекции, не будете подвергать риску своих знакомых, друзей, коллег по работе".

"С учётом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю ваше предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно", - заявил глава государства.

А поскольку в каждом субъекте Федерации эпидемиологическая ситуация складывается и развивается по-разному, имеет свою динамику и тенденции, главам регионов, по словам президента, предоставлено право устанавливать дополнительные меры: "В данном случае можно дополнительно установить нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября, то есть, сделать это раньше установленного для всей страны периода нерабочих дней… или при необходимости продлить эти нерабочие дни на период после 7 ноября".