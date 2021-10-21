На базе РДЦ будут развернуты койки для приема детей с ОРВИ и пневмонией

С 22 октября 2021 года по поручению министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева в целях разгрузки Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи и Национального центра охраны материнства и детства будут развернуты дополнительные койки для приема детей с ОРВИ и внебольничной пневмонией. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава КР.

"В связи с сезонным эпидемическим подъемом острых респираторных вирусных инфекций для своевременного и качественного предоставления медицинской помощи детям и экстренной госпитализации детей с ОРВИ, пневмонией неуточненной этиологии, на базе Республиканского диагностического центра будет развернут временный инфекционный стационар для госпитализации и лечения детей с ОРВИ и внебольничной пневмонией. Во временный стационар будут направляться дети со средней степенью тяжести.

Кроме того, в период эпидемиологического подъема ОРВИ и гриппа Центры семейной медицины города Бишкек будут работать и в выходные дни.

Министерство здравоохранения КР проводит еженедельный мониторинг за заболеваемостью гриппом и ОРВИ.

Правила профилактики при гриппе, ОРВИ и COVID-19 одинаковые. Поэтому просим соблюдать элементарные правила гигиены:

-мыть руки и применять антисептики;

-носить маски;

- избегать мест массового скопления людей;

- пройти вакцинацию от гриппа и COVID-19".