За 9 месяцев в КР сдали в эксплуатацию более 7 тыс. домов и квартир

По данным Национального статистического комитета, в январе-сентябре 2021 года в республике были сданы в эксплуатацию 7 066 домов/квартир.

Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья составила 805,7 тысяч квадратных метров, что на 32,5 процента больше, чем за тот же период в прошлом году.

На строительстве жилья за истекший период использовано (по оценке) 30 миллиардов 475,6 миллионов сомов инвестиций в основной капитал, что на 5,3 процента больше, чем в январе-сентябре 2020 года.

Доля средств, освоенных на жилищное строительство, в общем объеме освоенных инвестиций составила 40,8 процента. Основная доля введенного жилья (80,3 процента) приходится на Ошскую, Джалал-Абадскую, Чуйскую и Иссык-Кульскую области, а также город Бишкек.