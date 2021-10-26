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За 9 месяцев в КР сдали в эксплуатацию более 7 тыс. домов и квартир

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- Александра Василькова
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По данным Национального статистического комитета, в январе-сентябре 2021 года в республике были сданы в эксплуатацию 7 066 домов/квартир.

Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья составила 805,7 тысяч квадратных метров, что на 32,5 процента больше, чем за тот же период в прошлом году.

На строительстве жилья за истекший период использовано (по оценке) 30 миллиардов 475,6 миллионов сомов инвестиций в основной капитал, что на 5,3 процента больше, чем в январе-сентябре 2020 года.

Доля средств, освоенных на жилищное строительство, в общем объеме освоенных инвестиций составила 40,8 процента. Основная доля введенного жилья (80,3 процента) приходится на Ошскую, Джалал-Абадскую, Чуйскую и Иссык-Кульскую области, а также город Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/408449
Теги:
Нацстатком, Кыргызстан, жилье
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