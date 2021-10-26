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Медики паллиативной помощи перелал опыт с коллегами хосписа "Фонтан жизни"

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- Алина Мамаева
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Врачи и медицинские сестры Ресурсного центра паллиативной помощи поделились своими практическими знаниями и опытом работы введения паллиативных тяжелобольных с медицинским персоналом хосписа общественного благотворительного фонда "Фонтан жизни", сообщает пресс-служба Фонда обязательного медицинского страхования.

Мультидисциплинарная команда паллиативной помощи обсудили с коллегами хосписа методику лечения нейропатической боли, возникающей при повреждении или развитии патологического процесса в нервной системе, где у 15-40 процентов онкологических больных она встречается на разных этапах лечения и сопровождается тяжелыми болевыми синдромами.

Высококвалифицированный врач, с большим опытом работы паллиативными больными Марал Турдуматова, доступно изложила теоретический материал, на примерах клинических случаев объяснила все тонкости диагностики, лечения и ведения каждого пациента с нейропатической болью.

С медицинской сестрой центра Кайыр Урманбетовой, медики хосписа на муляжах разбирали особенности введения иглы "бабочка" для внутривенных инъекций или забора крови на анализ у пациентов в нестабильном состоянии.

Сотрудникам "Фонтан жизни" объяснили по всем интересующимся их вопросам, в частности, по методам обезболивания паллиативных пациентов, правилам питания, снятия отеков и многое другое. Также команда паллиативной помощи Ресурсного центра поделилась информационными материалами.

В ближайшее время мультидисциплинарная команда паллиативной помощи Ресурсного центра планирует проведение обучающих семинаров для медицинских работников ЦСМ города Бишкека.

СПРАВКА

Общественный благотворительный фонд "Фонтан жuзни" оказывает помощь людям без определённого места жительства. При фонде построен хоспис для тяжело и безнадёжных больных, у которых нет родственников или потеряна связь с ними, чтобы ухаживать и заботиться о них.


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URL: https://www.vb.kg/408450
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, хоспис
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