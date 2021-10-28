В КР завершилась миссия ВОЗ в области охраны здоровья матери и ребенка

В Кыргызстане завершилась миссия ВОЗ по повышению качества стационарной помощи для охраны здоровья матери и ребенка в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.

Сообщается, что цель миссии ВОЗ, проведенной в Кыргызстане с 11 по 29 октября 2021 года, заключалась в технической поддержке Министерству здравоохранения КР по наращиванию национального потенциала в области охраны здоровья матери и ребенка.

В рамках миссии, экспертами ВОЗ и Министерства здравоохранения КР проведены обучающие курсы по эффективному перинатальному уходу, карманному справочнику ВОЗ по оказанию стационарной помощи детям. Кроме того, проведена оценка оказания услуг в 10 пилотных учреждениях с целью выявления проблемных областей, которые требуют улучшения, и разработать соответствующие планы действий.

Предварительные результаты пилотных стационаров были представлены в ходе заседания Национальной руководящей группы и партнеров проекта с участием более 60 представителей Министерства здравоохранения КР и подведомственных организаций, партнеров по развитию и международных экспертов ВОЗ.

Во время заседания Жалалидин Рахматуллаев, заместитель министерства здравоохранения КР выразил благодарность всем членам миссии ВОЗ и национальным партнерам.

Назира Артыкова, представитель ВОЗ и глава странового офиса ВОЗ в Кыргызстане, в свою очередь, подчеркнула, что ВОЗ далее будет оставаться надежным партнером для Кыргызстана и поддерживать усилия правительства страны, направленные на усилению укрепление и дальнейшее развитие стационарной помощи для снижения заболеваемости и смертности матерей, новорожденных и детей в Кыргызстане.

Справка: Данная миссия была возможна в рамках нового проекта ВОЗ в Кыргызстане "Повышение качества стационарной помощи с целью снижения смертности матерей, новорожденных и детей для ускорения достижения задач в области здравоохранения в рамках ЦУР" финансируемый Правительством Российской Федерации. Основной целью проекта является укрепление потенциала национальных систем здравоохранения в интересах скорейшего искоренения предотвратимых случаев материнской, младенческой и детской смертности за счет повышения качества медицинской помощи в Кыргызстане.