С 1 по 5 ноября на 132 километре Боомского ущелья произведут спуск камней

ГП "НК "Кыргыз темир жолу" информирует о том, что с 1 по 5 ноября 2021 года (без учета погодных условий) на участке автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт на 132 километре Боомского ущелья (3902 километр железной дороги), будут производится работы по спуску опасных камней. Начало работ производится по перекрытию опасного участка автодороги и железной дороги с подготовкой необходимых людских и технических средств и механизмов.

Работы производятся в светлое время суток после частичного перекрытия автодороги сотрудниками ГУ ОБДД МВД КР с 09 часов до 15 часов местного времени.

Во время очистки дороги транспорт будет направлен по одной полосе. При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работы по спуску камней прекращаются, и проводится пропуск автотранспорта.

Работы проводятся в целях предотвращениях опасных факторов в виде осыпей и камнепадов.