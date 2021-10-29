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"За честные и справедливые выборы". АДС намерена пресекать все нарушения

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Кыргызстане создана платформа "За честные и справедливые выборы - за честь и достоинство страны". Об этом сегодня на пресс-конференции заявила генеральный секретарь Антикоррупционного делового совета Нурипа Муканова.

По ее словам, Антикоррупционный деловой совет поддерживает решение президента страны провести люстрацию в Жогорку Кенеше.

"Сегодня люстрация в руках каждого кыргызстанца и поэтому должно быть понимание, что именно избиратели могут привести в Жогорку Кенеш самых честных, достойных кандидатов. Люстрация - сложный и нелегкий процесс. Для этого и создается платформа "За честные и справедливые выборы - за честь и достоинство страны". То есть мы открываем горячую линию, в том числе и в соцсетях, для приема обращений граждан по всем нарушениям: - подкуп, админресурс и так далее. Вместе с соответствующими органами мы будем проверять достоверность каждого заявления граждан", - сказала Муканова.


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URL: https://www.vb.kg/408595
Теги:
выборы, коррупция, Кыргызстан
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