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В Бишкеке состоялся фестиваль кимчхи и дегустации корейских вин

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На мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Кыргызской Республике Ли Вонджэ, вице-мэр города Бишкек Виктория Мозгачева и др. гости.

Для гостей мероприятия были подготовлены специальные фотозоны, где все желающие смогли сфотографироваться в корейском национальном платье (ханбок). Также организаторами был устроен тематический уголок в стиле нашумевшего корейского сериала "Игра в кальмара", где было приготовлено печенье Дальгона, и была установлена картонная фигура куклы, и некоторые участницы ходили в костюмах как у героев сериала.

В своем выступлении Посол Республики Корея в Кыргызской Республике Ли Вонджэ выразил благодарность Мэрии города Бишкек, Ассоциации южнокорейцев в КР за поддержку и помощь в проведении данного мероприятия.

- Фестиваль кимчхи и дегустации корейских вин и ликеров является значимым событием для представления корейской кухни и традиционных напитков путем продвижения и дегустации национальной корейской кухни, и мероприятий по приготовлению кимчхи и дегустации различных видов традиционных напитков.

Кимчхи-это квашенная (ферментированная ) пища, которая содержит не только витамины, но и большое количество питательных веществ и ей уделяется большое внимание во всем мире.

В 2013 году культура приготовления кимчхи (Кимжань) получила статус нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, -отметил в своем выступлении Посол. Гости были приглашены на мариновку кимчи.

Автор: Назгуль Абдыразакова


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URL: https://www.vb.kg/408663
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