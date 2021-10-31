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Хакатон идей по сбору данных Бишкека для платформы Civic City Dashboard

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке провели хакатон идей по сбору городских данных для платформы CivicCityDashboard.

Хакатон - это форум разработчиков, во время которого специалисты из разных областей сообща работают над решением какой-либо проблемы.

Организаторы прошедшего в Бишкеке хакатона - Фонд "Сорос-Кыргызстан", Акселератор лаборатория ПРООН и Лаборатория Социальных Инноваций Кыргызстан (SILK), поставили участникам задачу придумать идеи по отслеживанию важных индикаторов города таких как безопасность, инклюзивность, уровень озеленения и другое.

В течение двух дней участникам хакатона помогали в совершенствовании их идей по технической части, а также важности проекта для горожан. Менторами выступили ITкомпания TimelySoft, являющаяся разработчиком самой платформы Civic City Dashboard и гражданская инициатива по улучшению городских пространств Peshcom.

Шесть команд из студентов, профессионалов и активистов дошли до финала и представили свои проекты, адресующие наболевшие проблемы Бишкекчан:

  1. Telegram-бот по сбору данных проблемных тротуаров города;
  2. Преодоление дорожных пробок за счет удаленного управления светофорами;
  3. Методология сбора данных по отключению электроэнергии и Интернета в разных районах Бишкека;
  4. Приложение, оценивающее уровень озеленения города путем инфракрасного излучения;
  5. Данные об улицах/дорогах, полученные со снимков высокого разрешения с дрона;
  6. Проект Көк Бишкек по сбору статичных данных городской мобильности и озеленения.

Итоги Хакатона подведут в ближайшее время жюри из организаторов и менторов. Победившая команда получит финансирование реализации своего проекта.

Справка:

Проект Civic City Dashboard родился как необходимость в создании инструмента гражданского мониторинга работы муниципальных служб. Основная идея заключается в том, чтобы создать инструмент объективной оценки на основе данных и доказательной базы.

Прошедший хакатон идей нацелен на дальнейшее развитие платформы Civic City Dashboard с визуализированными данными, которые будут представлены в таком простом и понятном формате, что с ними сможет работать любой бишкекчанин, управляющий или сотрудник городских служб. На основе этих данных можно увидеть корреляции совершенно разных показателей, о взаимосвязи которых зачастую даже не задумываются. Например, корреляцию между уровнем освещения и уровнем насильственных преступлений в городе. Или можно будет проследить, на самом ли деле расширение дорог ведет к снижению плотности траффика.


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URL: https://www.vb.kg/408687
Теги:
экология, Бишкек
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