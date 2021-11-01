Как не заболеть с первыми холодами: советы специалиста

С приходом холодов наблюдается рост респираторных инфекций. В это время намного легче заразиться гриппом и ОРВИ. И как защитить себя и не заболеть с первыми холодами - советы дает кандидат медицинских наук, заведующая отделением пульмонологии медицинского центра "Шифобахш" Тахмина Меликова.

Тепло одевайтесь и пейте витамины

Что сделать, чтобы не заболеть с первыми холодами?

- Причиной развития простудного или вирусного заболевания является, в первую очередь, сниженный иммунитет. Чтобы не заболеть с первыми холодами, необходимо тепло одеваться (обязательно непромокаемая обувь), носить зонт в дождь, правильно и полноценно питаться, физически закаляться, носить маски, обрабатывать руки антисептиком!

А как-то можно подготовить организм к первым холодам? Может начать ходить в бассейн или закаляться? Какие-то витамины принимать?

- Для профилактики различных заболеваний, взрослым и детям необходимо в основном применять такие витамины как: С (аскорбинка), Д и цинк или любой комплекс витаминов. Данные витамины необходимо пить ежедневно по 1 шт в день после еды. И, конечно, можно ходить в бассейн и заниматься спортом, тем более, на свежем воздухе.

Можно ли помимо витаминов и закаливания как-то снизить риск простудных заболеваний?

- Чтобы подготовить организм к первым холодам, необходимо закаляться - ходить в спортзал, заниматься плаванием, гимнастикой, любые физнагрузки приветствуются, и правильно питаться - рацион еды должен быть богат витаминами и минералами. Тем более, что сейчас болеть не хочется никому.

Маска защищает от гриппа не на 100%

Поможет ли ношение масок не заразиться гриппом или простудой?

- Ношение масок на 100% вас защитить не сможет от гриппа и простуды, но для профилактики следует их носить, чтобы избежать контакта с носителем заболевания.

Какие есть лекарственные препараты для профилактики простуды и что делать при первых ее признаках?

- Для профилактики простудных заболеваний необходимо принимать иммуномодуляторы, но только под наблюдением участкового врача.

Как сбить температуру при простуде? Какую температуру нужно сбивать, а какую нет?

- Температуру до 38.5 желательно не сбивать, нужно дать организму бороться самому с инфекцией, но если температура выше 38.5, тогда нужно прибегать к жаропонижающим препаратам.

Правда ли, что хроники более других подвержены простудным заболеваниям?

- Да, действительно хроники заболевают чаще простудными заболеваниями, так как они на постоянном диетическом питании, соответственно, достаточное количество витаминов получить они не могут, отсюда и болеют чаще!

Как с самого начала болезни понять, что у тебя обычная простуда, а не грипп, ангина или фарингит?

- У всех перечисленных заболеваний (ОРВИ, грипп, ангина) симптоматика в первые 3 дня одинаковая, спустя несколько дней от начала заболевания уже можно определить то или иное заболевание.

Лекарство принимать только по назначению врача

Если заболели взрослые, как защитить маленьких детей?

- Соблюдение карантинного и постельного режимов на протяжении всего времени заболевания обязательно. Питание, как взрослого человека, так и ребенка, должно содержать большое количество витаминов и питательных веществ, питье должно быть обильным, а вот принимать противовирусные препараты, другие лекарственные средства, особенно антибиотики и иммуностимуляторы при гриппе или простуде нужно по схеме, разработанной лечащим врачом.

Все лекарственные препараты необходимо принимать только по назначению врача, что витамины, что биодобавки.

Правда, что здоровый сон продолжительностью более 7 часов в сутки, снижает риск простуды почти в 3 раза?

- Самочувствие болеющего человека заметно улучшается после сна по той причине, что в это время организм "перепрограммирует" иммунные клетки, заставляя их активнее бороться с инфекцией.

А можно ли вакцинироваться от гриппа? А от ОРВИ и ОРЗ?

- Да, можно. Вакцинируют противогриппозной вакциной, чаще вакцинируют взрослых, вакцинируют в поликлинике по месту жительства, все остальные вопросы по поводу вакцины можно узнать в поликлинике!

Источник: asiaplustj.info