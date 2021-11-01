Регистрацию на поступление в вузы России по квотам продлили до 25 ноября

Онлайн-регистрацию для поступления в вузы России по квотам продлили до 25 ноября 2021 года. Об этом сообщается на сайте Русского дома в Бишкеке.

Напомним, что в этом году введены новые сроки подачи документов для абитуриентов, которые поступают в вузы России по квотам. Если раньше онлайн регистрацию надо было пройти с 1 января, то теперь документы для поступающих в 2022 году надо сдать с 1 сентября до 1 ноября 2021 года. К тому же срок продлили еще на 25 дней. Таким образом подать документы для онлайн-регистрации для поступления можно еще до 25 ноября 2021 года.

Условия для поступления также опубликованы на страничке Русского дома в Бишкеке в фейсбуке. Все вопросы можно адресовать напрямую на сайт, или позвонив по телефонам этой организации.

Прием документов будет осуществляться только на сайте EDUCATION IN RUSSIA (https://education-in-russia.com/).

Отмечается, что набор кандидатов на обучение в образовательных организациях высшего образования по квоте, выделенной Правительством Российской Федерации, осуществляется только представительством Россотрудничества в КР, без участия каких-либо посреднических организаций, только на бюджетной основе. Все кандидаты, желающие обучаться на контрактной основе, связываются самостоятельно, напрямую с выбранным вузом, без участия представительства.