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200 тысяч доз вакцины от COVID-19 Россия передаст КР в качестве гумпомощи

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- Анастасия Карелина
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200 тысяч доз вакцины Российская Федерация передаст нашей республике в качестве срочной гуманитарной помощи. Об этом сообщает Россотрудничество со ссылкой на правительство РФ.

Препарат "Спутник Лайт", на закупку и доставку которого, как сообщалось ранее, российское правительство выделило МЧС России 86,5 миллиона рублей, закупят у Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.

За доставку препарата в Кыргызстан будет отвечать Министерство по чрезвычайным ситуациям России. По поручению правительства МИД окажет содействие при передаче препарата представителям Кыргызской Республики. Контроль за целевое использование вакцины возложен на МЧС.


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URL: https://www.vb.kg/408770
Теги:
вакцина, гуманитарная помощь, Россия, эпидемия, коронавирус, COVID-19, пандемия, вакцинация
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