Сотрудников центра по борьбе с пытками не пустили с проверкой в ИВС УВД Оша

Наццентр Кыргызстана по предупреждению пыток обратился в прокуратуру Оша с просьбой расследовать факт воспрепятствования профессиональной деятельности сотрудников центра во главе с его руководителем Бакытом Рысбековым. Об этом сообщает пресс-служба НЦПП.

Как пояснили в НЦПП, 2 ноября представители национального центра должны были посетить с превентивной проверкой изолятор временного задержания УВД Оша. Однако группу не пропустили на территорию учреждения, несмотря на все имеющиеся для допуска необходимые документы и наличие СИЗов. В приеме письменной корреспонденции сотрудников центра также было отказано. На месте составлены акты и жалоба на недопуск в ИВС со стороны начальника изолятора временного содержания Сагынбека Жээнбаева.

"Он заявил, что глава Ошского УВД якобы разрешил проверяющим прийти только после обеда, то есть через 4 часа. Переговоры при этом велись в коридоре и кабинете начальника ИВС, который грубо нарушил правила прохождения в учреждение и превысил свои полномочия", - отмечает Улугбек Абдулазимов, и.о. руководителя территориального представительства по Ошу и Ошской области.

В региональном представительстве подчеркивают, что своими действиями начальник ИВС нарушил статью 25 ч.1 Закона о НЦПП. В ней сказано, что "превентивные посещения мест лишения и ограничения свободы осуществляются в любой день и в любое время суток, без предварительного уведомления". При недопуске в учреждение возникают подозрения в возможном применении и укрывательстве пыток.

Кроме того, действия начальника ИВС подпадают под статью 18 ч.1 Закона о НЦПП: "Вмешательство и воспрепятствование деятельности членов Координационного совета, сотрудников Национального центра запрещаются и влекут установленную законом ответственность".

При входе на территорию ИВС группа экспертов также предоставила подписанное руководством центра направление установленного образца с гербовой печатью. Однако начальник учреждения и сотрудники дежурной части отказались от получения и регистрации письменной корреспонденции. Таким образом грубо нарушена норма статьи 29 Закона о НЦПП, где четко предусмотрено взаимодействие центра с государственными органами.

На основании этого Наццентр по предупреждению пыток просит прокуратуру Оша провести тщательное расследование по факту воспрепятствования выполнению сотрудниками центра их служебных обязанностей. Кроме того, это нарушение будет отражено в Ежегодном докладе НЦПП, который поступит на рассмотрение в ЖК.