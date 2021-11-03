Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 97.52 - 98.82

Сотрудников центра по борьбе с пытками не пустили с проверкой в ИВС УВД Оша

72  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Наццентр Кыргызстана по предупреждению пыток обратился в прокуратуру Оша с просьбой расследовать факт воспрепятствования профессиональной деятельности сотрудников центра во главе с его руководителем Бакытом Рысбековым. Об этом сообщает пресс-служба НЦПП.

Как пояснили в НЦПП, 2 ноября представители национального центра должны были посетить с превентивной проверкой изолятор временного задержания УВД Оша. Однако группу не пропустили на территорию учреждения, несмотря на все имеющиеся для допуска необходимые документы и наличие СИЗов. В приеме письменной корреспонденции сотрудников центра также было отказано. На месте составлены акты и жалоба на недопуск в ИВС со стороны начальника изолятора временного содержания Сагынбека Жээнбаева.

"Он заявил, что глава Ошского УВД якобы разрешил проверяющим прийти только после обеда, то есть через 4 часа. Переговоры при этом велись в коридоре и кабинете начальника ИВС, который грубо нарушил правила прохождения в учреждение и превысил свои полномочия", - отмечает Улугбек Абдулазимов, и.о. руководителя территориального представительства по Ошу и Ошской области.

В региональном представительстве подчеркивают, что своими действиями начальник ИВС нарушил статью 25 ч.1 Закона о НЦПП. В ней сказано, что "превентивные посещения мест лишения и ограничения свободы осуществляются в любой день и в любое время суток, без предварительного уведомления". При недопуске в учреждение возникают подозрения в возможном применении и укрывательстве пыток.

Кроме того, действия начальника ИВС подпадают под статью 18 ч.1 Закона о НЦПП: "Вмешательство и воспрепятствование деятельности членов Координационного совета, сотрудников Национального центра запрещаются и влекут установленную законом ответственность".

При входе на территорию ИВС группа экспертов также предоставила подписанное руководством центра направление установленного образца с гербовой печатью. Однако начальник учреждения и сотрудники дежурной части отказались от получения и регистрации письменной корреспонденции. Таким образом грубо нарушена норма статьи 29 Закона о НЦПП, где четко предусмотрено взаимодействие центра с государственными органами.

На основании этого Наццентр по предупреждению пыток просит прокуратуру Оша провести тщательное расследование по факту воспрепятствования выполнению сотрудниками центра их служебных обязанностей. Кроме того, это нарушение будет отражено в Ежегодном докладе НЦПП, который поступит на рассмотрение в ЖК.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408820
Теги:
права человека, пытки, Кыргызстан, Национальный центр по предупреждению пыток
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  