Айбек МАТКЕРИМОВ: Чистый и образованный кандидат может решить все проблемы

"Пандемия обнажила реальные проблемы сферы здравоохранения. Из-за плачевного состояния нашей медицины коронавирусная инфекция унесла множество жизней", - заявил лидер партии "Ата-Журт Кыргызстан" Айбек Маткеримов во время встречи с жителями Сузака.

"Программа нашей партии состоит из семи направлений. Основные - политическая, социальная и экономическая стабильность. Стабильность, как вы знаете, - это путь к развитию. Нужно время для реализации некоторых целей", - сказал лидер партии.

На встрече от избирателей поступили вопросы по разным направлениям. В частности, жители Сузака спросили, как партия намерена улучшить доступ населения к услугам медицины.

"Как вы намерены повысить уровень здравоохранения? Цены на лекарства очень высокие. Было бы хорошо, если бы в каждом из регионов открыли несколько государственных аптек", - предложил один из местных жителей.

Отвечая на этот вопрос, Айбек Маткеримов отметил, что многие проблемы в стране и в обществе зависят от выбора народа.