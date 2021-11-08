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Прогноз погоды с 9 по 11 ноября. В ближайшие дни - солнечно и тепло

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- Наталья Крайнова
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Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату КР (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 9 по 11 ноября.

Бишкек

9 ноября Ночью -2 … -4 °C днем 8 … 10 °C, ветер переменных направлений 2-7 м/с, без осадков

10 ноябрь Ночь 0 … -2 °C день 9 … 11 °C, ветер переменных направлений 2-7 м/с, без осадков

11 ноября Ночь -1 … -3 °C день 11 … 13 °C, ветер переменных направлений 2-7 м/с, без осадков

По данным сайта world-weather:

В Бишкеке, сегодня 8 ноября, погода +4°C. Ясно, ветер тихий, северо-восточный 0.7 м/с. Атмосферное давление 701 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 20%. Завтра ночью температура воздуха понизится до +1°C, ветер изменится на южный 0.8 м/с. Давление останется без изменений 701 мм рт. ст. Температура днем, не поднимется выше отметки +6°C, a ночью 10 ноября не опустится ниже 0°C. Ветер будет юго-восточный в пределах 0.7 м/с.

Чуйская область

9 ноября Ночью 0 … -5 °C днем 5 … 10 °C, ветер переменных направлений 2-7 м/с, без осадков

10 ноября Ночь -3 … +2 °C день 6 … 11 °C, ветер переменных направлений 2-7 м/с, без осадков

11 ноября Ночь -3 … +2 °C день 8 … 13 °C, ветер переменных направлений 2-7 м/с, без осадков

Иссык-Кульская область

9 ноября Ночью -3 … +2 °C днем 7 … 12 °C, ветер переменных направлений 2-7 м/с, без осадков

10 ноября Ночь -2 … +3 °C день 7 … 12 °C, ветер переменных направлений 2-7 м/с, без осадков

11 ноября Ночь -3 … +2 °C день 7 … 12 °C, ветер переменных направлений 2-7 м/с, без осадков


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URL: https://www.vb.kg/409019
Теги:
Кыргызгидромет, Бишкек, прогноз погоды
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