4-й сезон "Мажора" снял Нурбек Эген. Новые серии увидим в этом сезоне!

Четвертый сезон популярного российского телесериала "Мажор" снял наш соотечественник режиссер Нурбек Эген.

В нынешнем телесезоне зрители уже смогли оценить его работу "Алиби". Сериал с Евгением Стычкиным и Ольгой Сутуловой в октябре показал Первый канал (Россия). В настоящий момент на одной из онлайн-платформ продолжается показ другой его работы – психологического триллера "Самка богомола" с Ириной Розановой в образе серийной убийцы, некогда совершившей восемь жестоких преступлений, а сейчас помогающей следствию искать собственного подражателя. А уже совсем скоро публика увидит новый сезон "Мажора". Пока называется предварительная дата – ноябрь-декабрь 2021 года.

Премьера этого остросюжетного сериала с Павлом Прилучным в главной роли состоялась еще в 2014-м. Третий сезон мог стать последним, но зрители требовали продолжения. А рейтинги лишь подтверждали, что необходимость в нем есть. К слову, в конце 2016-го права на адаптацию данной истории выкупил Netflix.

Съемки новых серий проходили в Москве. Герой Прилучного Игорь Соколовский, как выясняется, все же выживает. А вот героине Карины Разумовской (Виктории), увы, суждено было погибнуть.

Производством четвертого сезона вновь занимается продюсерская компания "Среда". Режиссером стал Нурбек Эген. Снимались в сериале: Павел Прилучный, Любовь Аксенова, Игорь Жижжикин, Дмитрий Шевченко, Александр Обласов, Павел Чинарев, Дана Обызова, Любовь Толкалина, Вита Корниенко и другие артисты.