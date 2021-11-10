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В Кыргызстане продолжаются закрываться АЗС

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Кыргызстане продолжаются закрываться автозаправочные станции, некоторые из которых переходят на продажу только одного вида топлива. Об этом редакции VB.KG сообщил читатель.

По его словам, на юге страны сеть АЗС Red Petroleum продает только один вид топлива - дизель.

Напомним, в конце октября в Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях закрылись более десятка автозаправочных станций. Предприниматели говорили, что такая мера вынужденная, бизнес стал нерентабельным. Цены на топливо растут, а государство не дает повышать тарифы.


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URL: https://www.vb.kg/409134
Теги:
ГСМ, АЗС, Кыргызстан
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