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Более 28 миллиардов сомов косвенных налогов на импорт собрано за 10 месяцев

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- Анастасия Карелина
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Более 28 миллиардов сомов косвенных налогов на импорт в рамках ЕАЭС собрала ГНС за десять месяцев 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики за десять месяцев 2021 года собрала 28 миллиардов 684,5 миллиона сомов косвенных налогов на импорт в рамках ЕАЭС. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это больше на 8 миллиардов 611 миллионов сомов. То есть, темп роста составил 142,9 процента.

Поступление НДС на импорт составило 20 миллиардов 374,5 миллиона сомов – это на 6 миллиардов 520,5 миллиона сомов больше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года (темп роста - 147,1 процента).

Акциз на импорт поступил в сумме 8 миллиардов 310 миллионов сомов - это на 2 миллиарда 90,5 миллиона сомов больше в сравнении с десятью месяцами прошлого года (темп роста - 133,6 процента).

Кроме того, за этот же период в пункты учета товаров представлены 176 тысяч 852 сопроводительные накладные. Из них 155 тысяч 887 сопроводительных накладных – по товарам, ввезенным автомобильным транспортом, 15 тысяч 885 сопроводительных накладных по товарам, ввезенным железнодорожным транспортом и 5 тысяч 80 накладных по товарам, ввезенным воздушным транспортом.

Напомним, что с января 2021 года Государственная налоговая служба на пунктах учета товаров использует информационную систему "Сводный пост" при учете товаров, ввозимых на территорию Кыргызской Республики из стран – членов ЕАЭС. Система предназначена для автоматизации процедур, обеспечивающих учет товаров в рамках торговли КР с государствами-членами ЕАЭС в целях налогообложения и отслеживания товаров, а также обеспечения транспортного, ветеринарного и других видов контроля за ввозимыми товарами.


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URL: https://www.vb.kg/409161
Теги:
ГНС, налоги, ЕАЭС
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