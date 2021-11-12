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Жириновский подал в суд на журналиста, который обвинил его в домогательстве

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подал в суд на телеканал "Дождь" и журналиста Рената Давлетгильдеева из-за того, тот обвинял политика в сексуальных домогательствах. Иск подан в Останкинский районный суд Москвы, документ есть в распоряжении Дождя. Жириновский потребовал от Дождя и Давлетгильдеева выплатить по 10 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Претензии Жириновского связаны с постом Давлетгильдеева, который журналист опубликовал в марте 2018 года. Как говорится в иске депутата Госдумы, журналист распространил недостоверную, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию политика информацию, написав: "Я никогда не скрывал историю про то, как после финала конкурса Мисс Россия, который проводил Рустам Тарико в Гостином дворе, меня за руки пытались вывезти из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР, а сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном" (цитата по исковому заявлению).

Как отмечает в иске Жириновский, Давлетгильдеев повторил свои обвинения затем в эфире Дождя.

Кроме того, в иске говорится, что 15 сентября 2020 года Дождь "продолжил распространять порочащую истца информацию". В этом случае претензии Жириновского связаны с эфиром программы Hard Day"s Night, во время которого журналистка Ольга Чуракова* спрашивала Жириновского о домогательствах к Давлетгильдееву и ссылалась "на новость двухлетней давности".

По мнению Жириновского, распространенные ответчиками сведения "не соответствуют действительности, вызывают сомнения в морально-этических и нравственных качествах истца, что, безусловно, порочит честь, достоинство и деловую репутацию истца".

Политик потребовал признать слова Давлетгильдеева не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Жириновского, обязать Дождь и Давлетгильдеева опубликовать опровержение, а также взыскать с телеканала и журналиста по 10 миллионов рублей компенсации морального вреда.


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URL: https://www.vb.kg/409193
Теги:
суд, ЛГБТ, Владимир Жириновский
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