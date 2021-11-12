Прогноз погоды до 15 ноября. В выходные солнечно и тепло, а потом осадки

Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату КР (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 12 по 15 ноября.
Бишкек
12 ноября ночь 0 … 2 °C день 14 … 16 °C ветер переменных направлений 2-7 м/с, без осадков
13 ноября Ночь 0 … 2 °C день 11 … 13 °C ветер переменных направлений 2-7 м/с, без осадков
14 ноября Ночь 0 … 2 °C день 10 … 12 °C ветер переменных направлений 2-7 м/с, без осадков
15 ноября Ночь -1 … +1 °C день 4 … 6 °C ветер переменных направлений 2-7 м/с, ночью дождь со снегом, днем дождь
По данным сайта world-weather:
В Бишкеке сегодня, 12 ноября, погода +11°C. Ясно, ветер тихий, северо-западный 1.0 м/с. Атмосферное давление 702 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 40%. Завтра ночью температура воздуха понизится до +3°C, ветер изменится на юго-западный 1.0 м/с. Давление понизится и составит 700 мм рт. ст. Температура днем, не поднимется выше отметки +10°C, a ночью 14 ноября не опустится ниже +3°C. Ветер будет юго-восточный в пределах 1.1 м/с.
Чуйская область
12 ноября ночь -2 … +3 °C день 11 … 16 °C, ветер переменных направлений 2-7 м/с, без осадков
13 ноября ночь -2 … +3 °C день 8 … 13 °C ветер переменных направлений 2-7 м/с, без осадков
14 ноября ночь -2 … +3 °C день 7 … 12 °C , ветер переменных направлений 2-7 м/с, без осадков
15 ноября ночь -4 … +1 °C день 1 … 6 °C, ветер переменных направлений 2-7 м/с, на большей части территории дождь со снегом
Иссык-Кульская область
12 ноября ночь -3 … +2 °C день 7 … 12 °C, ветер переменных направлений 2-7 м/с, без осадков
13 ноября ночь -3 … +2 °C день 7 … 12 °C, ветер переменных направлений 2-7 м/с, без осадков
14 ноября ночь -3 … +2 °C день 7 … 12 °C ветер переменных направлений 2-7 м/с, без осадков
15 ноября ночь -3 … +2 °C день 2 … 7 °C, ветер западный 4-9 м/с, порыв 15-20 м/с, в отдельных районах дождь со снегом