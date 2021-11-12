Прогноз погоды до 15 ноября. В выходные солнечно и тепло, а потом осадки

Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату КР (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 12 по 15 ноября.

Бишкек

12 ноября ночь 0 … 2 °C день 14 … 16 °C ветер переменных направлений 2-7 м/с, без осадков

13 ноября Ночь 0 … 2 °C день 11 … 13 °C ветер переменных направлений 2-7 м/с, без осадков

14 ноября Ночь 0 … 2 °C день 10 … 12 °C ветер переменных направлений 2-7 м/с, без осадков

15 ноября Ночь -1 … +1 °C день 4 … 6 °C ветер переменных направлений 2-7 м/с, ночью дождь со снегом, днем дождь

По данным сайта world-weather: В Бишкеке сегодня, 12 ноября, погода +11°C. Ясно, ветер тихий, северо-западный 1.0 м/с. Атмосферное давление 702 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 40%. Завтра ночью температура воздуха понизится до +3°C, ветер изменится на юго-западный 1.0 м/с. Давление понизится и составит 700 мм рт. ст. Температура днем, не поднимется выше отметки +10°C, a ночью 14 ноября не опустится ниже +3°C. Ветер будет юго-восточный в пределах 1.1 м/с.

Чуйская область

12 ноября ночь -2 … +3 °C день 11 … 16 °C, ветер переменных направлений 2-7 м/с, без осадков

13 ноября ночь -2 … +3 °C день 8 … 13 °C ветер переменных направлений 2-7 м/с, без осадков

14 ноября ночь -2 … +3 °C день 7 … 12 °C , ветер переменных направлений 2-7 м/с, без осадков

15 ноября ночь -4 … +1 °C день 1 … 6 °C, ветер переменных направлений 2-7 м/с, на большей части территории дождь со снегом

Иссык-Кульская область

12 ноября ночь -3 … +2 °C день 7 … 12 °C, ветер переменных направлений 2-7 м/с, без осадков

13 ноября ночь -3 … +2 °C день 7 … 12 °C, ветер переменных направлений 2-7 м/с, без осадков

14 ноября ночь -3 … +2 °C день 7 … 12 °C ветер переменных направлений 2-7 м/с, без осадков

15 ноября ночь -3 … +2 °C день 2 … 7 °C, ветер западный 4-9 м/с, порыв 15-20 м/с, в отдельных районах дождь со снегом