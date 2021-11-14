Граждан КР в РФ призвали к участию в выборах в парламент Кыргызстана

Находящиеся в России граждане Кыргызстана, которые намерены проголосовать на выборах депутатов Жогорку Кенеша 28 ноября, могут встать на консульский учет и сдать свои биометрические данные до 15 ноября. Об этом напомнили в посольстве КР в РФ, подчеркнув: данный шаг необходим для включения в списки избирателей.

В соответствии с избирательным законодательством Кыргызстана в список избирателей за рубежом включаются граждане КР, которые состоят на консульском учете в ее загранучреждениях. Основным требованием для участия выборах является прохождение избирателями биометрической регистрации. Тем, кто ранее не сделал это, требовалось сдать биометрические данные в дипломатических представительствах и консульских учреждениях КР.

В посольстве вновь обратились к согражданам с призывом принять активное участие в предстоящих выборах. И - прийти на избирательные участки, открытые в Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте, Самаре, Краснодаре, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Тюмени, Томске, Иркутске, Якутске, Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске.

Все участки оборудуются в соответствии с требованиями законодательства Кыргызстана. К проведению необходимой информационно-разъяснительной работы среди соотечественников в России подключились, как и в случае с прежними избирательными кампаниями, активисты диаспоральных общественных организаций на местах.