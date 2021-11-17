Завершился процесс по делу о ЧП с кыргызстанцами в подмосковном Ступино

Заключением мирового соглашения завершилось дело об обрушении мостового перехода на складе предприятия в подмосковном городе Ступино. Это ЧП, в котором пострадал 51 человек, преимущественно граждане Кыргызстана, произошло, напомним, 27 сентября 2020 года.

Инцидент случился утром, когда ночная смена покидала помещение. На металлическом мостовом переходе высотой 4 метра и длиной 35 метров собралось несколько десятков человек, ожидавших выхода, в результате чего металлическая конструкция рухнула на инженерные сооружения. Многим тогда понадобилась медицинская помощь, 20 человек госпитализировали, четверо получили тяжкие травмы. В спасательных работах сотрудникам МЧС даже пришлось задействовать вертолет

Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением Следственного комитета России по статье УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

В ходе расследования, как сообщала газета "КоммерсантЪ", выяснилось, что стальная конструкция мостового перехода была установлена в 2008 году. Контроль за ее эксплуатацией и обеспечением безопасности, согласно должностным инструкциям, должен был осуществлять руководитель технической службы компании Роман Дубовицкий. Он и проходил обвиняемым по этому уголовному делу.

С момента получения информации о случившемся посольство КР в РФ установило оперативную связь с МЧС РФ по Московской области, станцией скорой медицинской помощи городского округа Ступино. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники посольства, все пострадавшие были пофамильно зафиксированы. Прошли переговоры с руководством этой компании, в результате чего была достигнута договоренность о том, что она обеспечит необходимой медицинской помощью нуждающихся в ней, осуществит материальную компенсацию.

Посольство также направило официальные обращения в прокуратуру и УМВД РФ по Московской области с просьбой о проведении тщательного и объективного расследования случившегося, привлечения виновных лиц к строгой ответственности. Эти же просьбы были озвучены во время встреч с представителями данных ведомств и Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

К сегодняшнему дню, по информации "Ъ", все завершилось мировым соглашением между АО "ФМ Лоджистик Восток", где произошла авария, и потерпевшими. Соглашение утвердил 235-й судебный участок мирового судьи Ступинского района Московской области. Пострадавшим было выплачено по 50 тысяч рублей компенсации. В свою очередь, они попросили мировой суд о переквалификации обвинения Дубовицкого на ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда") и прекращении его уголовного преследования. В итоге дело в отношении руководителя техслужбы, который в этой ситуации вину признал, было прекращено.