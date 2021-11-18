Три человека погибли в ДТП на объездной автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт

На объездной автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт вчера столкнулись грузовой автомобиль УАЗ и легковой автомобиль Toyota Ipsum. В этой страшной аварии погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В результате столкновения грузовой автомобиль УАЗ перевернулся, произошло возгорания. Пожар был локализован и полностью потушен вчера в 17 часов 55 минут. В ДТП погибли три человека, еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Спасатели передали пострадавших сотрудникам "Скорой помощи".

Ранее появилась информация о том, что грузовой автомобиль УАЗ является служебной автомашиной ОАО "Северэлектро".