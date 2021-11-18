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Три человека погибли в ДТП на объездной автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт

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- Анастасия Карелина
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На объездной автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт вчера столкнулись грузовой автомобиль УАЗ и легковой автомобиль Toyota Ipsum. В этой страшной аварии погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В результате столкновения грузовой автомобиль УАЗ перевернулся, произошло возгорания. Пожар был локализован и полностью потушен вчера в 17 часов 55 минут. В ДТП погибли три человека, еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Спасатели передали пострадавших сотрудникам "Скорой помощи".

Ранее появилась информация о том, что грузовой автомобиль УАЗ является служебной автомашиной ОАО "Северэлектро".


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URL: https://www.vb.kg/409492
Теги:
ДТП, авария
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