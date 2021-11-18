Сборная Кыргызстана успешно выступила на Кубке Азии по тхэквондо ИТФ

13 по 14 ноября в столице Узбекистана Ташкенте состоялся международный турнир – открытый Кубок Азии по тхэквондо ИТФ. В этих соревнованиях приняли участие спортсмены из 12 стран, в том числе России, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. Уровень тхэквондо в Средней Азии непрерывно растет, о чем свидетельствует высокая конкуренция прошедших соревнований.

В соревнованиях участвовали 1064 таэквондиста, из которых - 600 местных спортсменов из Узбекистана и 400 из соседних государств. Сборную Кыргызстана представляли 32 юных спортсменов. По итогам выступлений в активе кыргызстанцев 4 золотых, 5 серебрённых и 11 бронзовых медалей.

Как сообщила Президент Федерации таэквондо ITF Нуриса Мамбеталиева сборная Кыргызстана успешно выступила и составила высокую конкуренцию соперникам. Юные спортсмены достойно себя проявили и получили бесценный опыт выступлений на международном уровне.

1 место

Качкынбаева Аделя 1 место

Майрамбеков Актан 1 место

Исмаилова Залина 1 место

Жуманалиева Рината-1 место в весовой категории до 35 кг

2-3 место

Умарова Алия-2 место в 44 кг спарринг

Аширова Азалия-2 место по тулям 2 дан , Аширова Азалия-3 место в весовой 50 кг

Кенешов Нурбай-2 место по тулям 1 дан, 3 место по спаррингу в весовой категории до 55 кг

Алыбаев Атай-2 место в спарринге в весовой категории до 60 кг

Жеенбекова Жазым - 2 место

3 место

Ким Диана -3 место спарринга весовой категории свыше 42 кг и 3 место по тулям 2 дан

Хегай София-3 место в весовой категории до 35 кг

Абдыбекова Эркайым-3 место в весовой категории свыше 36 кг и 3 место по тулям до зелёного пояса

Келдибеков Омар-3 место в весе 45 кг по спаррингу

Потехина Вероника - 3 место

Эмилов Нурберен - 3 место

Муканбетов Байэл - 3 место