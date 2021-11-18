Погода
$ 84.75 - 84.92
€ 96.72 - 98.05

Сборная Кыргызстана успешно выступила на Кубке Азии по тхэквондо ИТФ

174  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

13 по 14 ноября в столице Узбекистана Ташкенте состоялся международный турнир – открытый Кубок Азии по тхэквондо ИТФ. В этих соревнованиях приняли участие спортсмены из 12 стран, в том числе России, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. Уровень тхэквондо в Средней Азии непрерывно растет, о чем свидетельствует высокая конкуренция прошедших соревнований.

В соревнованиях участвовали 1064 таэквондиста, из которых - 600 местных спортсменов из Узбекистана и 400 из соседних государств. Сборную Кыргызстана представляли 32 юных спортсменов. По итогам выступлений в активе кыргызстанцев 4 золотых, 5 серебрённых и 11 бронзовых медалей.

Как сообщила Президент Федерации таэквондо ITF Нуриса Мамбеталиева сборная Кыргызстана успешно выступила и составила высокую конкуренцию соперникам. Юные спортсмены достойно себя проявили и получили бесценный опыт выступлений на международном уровне.

1 место

Качкынбаева Аделя 1 место

Майрамбеков Актан 1 место

Исмаилова Залина 1 место

Жуманалиева Рината-1 место в весовой категории до 35 кг

2-3 место

Умарова Алия-2 место в 44 кг спарринг

Аширова Азалия-2 место по тулям 2 дан , Аширова Азалия-3 место в весовой 50 кг

Кенешов Нурбай-2 место по тулям 1 дан, 3 место по спаррингу в весовой категории до 55 кг

Алыбаев Атай-2 место в спарринге в весовой категории до 60 кг

Жеенбекова Жазым - 2 место

3 место

Ким Диана -3 место спарринга весовой категории свыше 42 кг и 3 место по тулям 2 дан

Хегай София-3 место в весовой категории до 35 кг

Абдыбекова Эркайым-3 место в весовой категории свыше 36 кг и 3 место по тулям до зелёного пояса

Келдибеков Омар-3 место в весе 45 кг по спаррингу

Потехина Вероника - 3 место

Эмилов Нурберен - 3 место

Муканбетов Байэл - 3 место


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409511
Теги:
таэквондо, Узбекистан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  