Афиша: Где в Бишкеке провести время с пользой в выходные и не только

Кыргызский национальный ордена Ленина академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева в воскресенье, 21 ноября, пришлашает публику на юбилейный концерт к 60-летию солиста оперы, заслуженного артиста Кыргызской Республики Кайымбека Кускакова.

В программе вечера зарубежная и русская классика, сочинения кыргызских композиторов. На сцену выйдут ведущие солисты оперы, хор. Зрители услышат симфонический оркестр театра. Дирижеры: заслуженный артист КР Нурматбек Полотов и народный артист КР Жумакадыр Каниметов. Режиссер концерта – Найля Рахмадиева.

Вход на концерт свободный.

Начало в 17 часов.

В Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева в субботу и воскресенье, 20 и 21 ноября, состоятся концерты джазово-инструментальной группы "Аура". Музыканты презентуют своим поклонникам новый альбом в стиле фьюжн под названием "Каалоо" ("Пожелание").

Начало в 18 часов.

26 ноября на сцене БГДТ комедия на русском языке Антона Чехова "Вишневый сад". Это авторское прочтение классической пьесы режиссера-постановщика Татьяны Захаровой (Россия).

Начало в 18 часов.

БГДТ находится по адресу: проспект Чуй, 28.

В Кыргызском государственном театре кукол имени Мусы Жангазиева в воскресенье, 21 ноября, малышей и их родителей ждут два сказочных представления на русском и кыргызском языках.

Сначала дети посмотрят спектакль "Здравствуйте!", поставленный российским режиссером Борисом Ходыревым. А затем они смогут познакомиться с героями истории под названием "Ишенимдуу дос".

Начало спектаклей в 11 и 12 часов.

На Большой сцене Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова в субботу и воскресенье, 20 и 21 ноября, премьера. Вниманию зрителей труппа представит спектакль "Ревизор" по пьесе Николая Гоголя.

Режиссер-постановщик представления – Константин Тришин (Россия). Спектакль создан при поддержке Министерства культуры России, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский институт театрального искусства – ГИТИС" и Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "РОСКОНЦЕРТ" в рамках программы "Постановки студентов ГИТИСа в русских театрах за рубежом".

Начало в 18 часов.

В филиале столичной "Галереи М" и АртХолле при ней продолжает работу персональная выставка "Придуманные образы Кадыра Бекова". Для нее известный отечественный мастер отобрал более тридцати портретов и этюдов.

По признанию автора, создавались работы буквально за считанные минуты. Поэтому они кажутся такими свежими, легкими и невесомыми. Мастер будто бы "ухватил" мгновение, миг из жизни человека. Но герои Кадыра Бекова – не реальные люди, а вымышленные персонажи.

Выставка продолжит работу до 28 ноября.

Приходите в филиал "Галереи М" и АртХолл, расположенные в ЦУМ-2 "Айчурек", на 4 этаже.

Филиал работает каждый день с 10 до 20 часов.

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева продолжается персональная выставка Асана Турсункулова "Золотой самородок". Экспозиция является своеобразным творческим отчетом к 60-летнему юбилею мастера. В нее вошли работы художника разных лет.

Посетить выставку можно до 26 ноября.

Время работы музея: со вторника по воскресенье с 11 до 18 часов, в пятницу с 11 до 17 часов. Последняя пятница месяца – санитарный день.

КНМИИ находится по адресу: улица Абдрахманова, 196.