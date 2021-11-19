Игры нефтетрейдеров КР. Кто по-настоящему лезет в карман к водителям?

В последние несколько месяцев рынок ГСМ Кыргызстана буквально лихорадит. Цены на бензин и дизельное топливо растут практически по часам. Дошло до того, что на АЗС вводятся лимиты отпуска ГСМ, а некоторые вынуждены закрыться. Правительство кивает на нефтетрейдеров, они – в сторону российских и казахстанских поставщиков, а также на мировые цены в целом. Дошло до того, что нефтетрейдеры начали требовать снижение и даже отмены налогов на импорт и продажу топлива. Складывается впечатление, что кто-то намеренно руководит эти оркестром нефтетрейдеров.

Монополизация рынка в руках частников

Во многом благодаря политике прежней власти, рынок ГСМ сначала был отдан на откуп частным предпринимателям, а затем на рынок пришли крупные государственные российские нефтегазовые компании. В итоге это привело к монополизации рынка, созданию мафиозно-клановых групп и утрате КР энергетического суверенитета. Государство, по сути, самоустранилось с этого рынка.

Тем не менее, правительство пыталось создать хоть какие-то условия для организации современного рынка нефтепродуктов. Так в 2016 году подписано Соглашение с правительством РФ о беспошлинных поставках нефти и нефтепродуктов в КР. В 2019 году пытались подписать подобное Соглашение и с правительством РК. Однако переговоры окончились нулевым результатом. Вводили различные ГОСТы, техрегламенты в рамках гармонизации законодательства ЕАЭС. Менялись ставки, вводились и упразднялись отдельные налоги. Были построены и введены в эксплуатацию два крупных НПЗ на средства китайских инвесторов.

Однако было упущено главное – возможность влиять на внутреннее ценообразование и создавать собственный стратегический резерв нефтепродуктов. Проще говоря, в периоды кризиса, когда цены на импортное топливо начинают расти, у нашего правительства отсутствуют экономические рычаги сдерживания роста внутренних цен и обеспечения элементарного наличия топлива на АЗС.

ОПЕК, Россия и мировое "закулисье"

На мировом рынке цены формируются с учетом баланса спроса и предложения. По крайней мере, в теории. Но на самом деле, на рынке нефти работает, так называемая "картель нефтедобывающих стран", которая называется ОПЕК. Логика несложная. Когда цена падает, картель принимает решение о снижении добычи, когда растет – начинает ее увеличивать. Обычно ОПЕК увеличивает добычу под давлением крупнейших экономик мира. Затем старается сбалансировать цены на комфортном для себя уровне. Но иногда балансировать не получается, и цены выходят из-под контроля. Однако за ростом следует неминуемое снижение. Например, в 2008 году цена нефти снизилась до 20 долларов США за баррель. Просто на самом деле ОПЕК – это картель, где нефтедобывающие страны просто сговариваются между собой, по какой цене им будет выгодно продавать свой товар.

Как формируются цены в России? РФ не является членом ОПЕК. Но недавно она вместе с ОПЕК создала гибридную структуру ОПЕК+, в которой Россия стала играть немаловажную роль. На самом деле, для РФ выгодны высокие цены на нефть. Ведь так правительство зарабатывает немалые деньги на одном из главных своих экспортных товаров. Внутренние оптовые цены в РФ формируются в основном на площадке Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржы. Далее, с учетом стоимости транспортировки цены формируются в регионах.

Если рассматривать структуру стоимости одного литра топлива, то получается, что более 60% а ней занимают налоги, и правительство жестко отслеживает все поступления в бюджет.

Поэтому в РФ цены всегда только растут – медленно, но верно. Причем, вне зависимости от стоимости барреля нефти на мировом рынке. Что касается, экспортных цен, то нефтяные компании РФ не делают никаких исключений для Кыргызстана. Цены на экспорт формируются по котировкам ведущих мировых ценовых агентств (Аргус, ПЛАТТС и др.) на площадках европейских бирж, за вычетом транспортных расходов. Таким образом, мы фактически покупаем топливо по мировым ценам.

Сейчас в наших СМИ выступают нефтетрейдеры и эксперты. Говорят мировом кризисе и том, что цена на нефть будет расти и дальше. Ссылаются на прогнозы мировых экспертов и предвещают дефицит ГСМ. Конечно, такое возможно. Но есть и другие прогнозы. Например, давний противник ОПЕК – это нефтедобывающий комплекс США. Там добывают сланцевую нефть. Не так давно США становились лидерами по добыче нефти, обогнав Саудовскую Аравию и Россию. Сейчас также благоприятный момент для резкого увеличения добычи нефти в США. Президент Джо Байден также готов объявить, как было заявлено, о начале продаже стратегических запасов нефти, чтобы сбить ее стоимость на мировых рынках. 29 ноября будут проходить переговоры между США и Ираном по так называемой ядерной сделке. При ее согласовании, Ирану позволят начать добывать нефть в довольно больших объемах, что повлияет на ее стоимость.

11 ноября был опубликован ежемесячный отчет ОПЕК. Его авторы в нем дают прогноз, что из-за текущей высокой стоимости на нефть, спрос на нее будет снижаться до конца нынешнего года и в следующем году. На такой прогноз в значительной степени повлияло решение Китая и Индии снижать покупки нефти и использовать свои стратегические запасы для сдерживания цен на внутренних рынках своих стран. Таким образом, вполне вероятно, что цены на нефть начнут снижаться в ближайшее время.

А что у нас?

На сегодняшний день на рынке Кыргызстана работают более 20 компаний, импортирующих нефтепродукты. На долю пяти из них приходится более 80 % импорта ГСМ. Это крупнейшие игроки: "Роснефть", "Партнер нефть", Bishkek Petroleum, Red Petroleum, и "Газпром нефть". Остальные частные АЗС, не имея доступа к ресурсной базе, зачастую в значительной степени зависят от этих гигантов. Если крупные компании не будут продавать топливо мелким АЗС, то им ничего не останется, как закрыться. Это ровно то, что происходит сейчас.

То есть, фактически на рынке действуют две группы. Это группа Red Petroleum, аффилированный с депутатом Абдимуктаром Маматовым. Вторая группа - "Газпром нефть", куда входят "Партнер нефть", Bishkek Petroleum, контролируемая Болотом Абилдаевым. По сути, вся конкуренция в КР происходит между этими двумя группами. У Red Petroleum своей ресурсной базы нет. Они вынуждены приобретать топливо у независимых производителей в Казахстане и России. У "Газпром нефть" ресурсная база – Омский НПЗ, а также производители из Казахстана. На сегодняшний день КР практически на 100% зависит от импорта ГСМ. Прежнее руководство страны совершенно не развивало внутреннее производство. Даже в те времена, когда два крупнейших в республике НПЗ – "Джунда" и Токмоский НПЗ", пытались хоть как-то работать, правительство абсолютно не решало их проблемы с поставками сырья для производства. Да и зачем это нужно было делать? У нас же есть импортеры и их ГСМ всегда будет в достатке и по приемлемым ценам, считали чиновники.

И если Red Petroleum были заинтересованы во внутреннем производстве, то группа "Газпром нефть" - нет. Наоборот, они крайне негативно были настроены к ним. Ведь, прибылью делиться не хочется.

В первое время, когда "Джунда" и Токмокский НПЗ еще работали, их основным партнером был Red Petroleum. Но по информации, "Газпром нефть" начала целенаправленно скупать топливо у всех этих НПЗ и далее продавала через "Партнер нефть" и Bishkek Petroleum, надавив на китайских производителей через своих казахстанских партнеров, поставщиков сырья для этих НПЗ. О чем китайские производители тогда открыто признавались.

"Страшилки" об убытках

Сейчас через СМИ руководители Ассоциации нефтетрейдеров КР (стоит напомнить, что организация финансируется группой "Газпромнефть"- прим.ред.) и Союза нефтетрейдеров КР (финансы идут от Red Petroleum,-прим.ред.) требуют у правительства отменить на время уплату всех налогов для того, чтобы удержать цены на ГСМ. Они активно демонстрируют, используя информационные ресурсы, свои потенциальные "убытки", публикуя структуру стоимости одного литра топлива для наглядности. Рассказывают "страшилки" для населения об уровне закупочных цен в России и др.

Вот только, почему же они не рассказывают, что себестоимость ГСМ у них, по информации источников, в некоторые периоды 2020 года, когда на мировом рынке произошел обвал цен, не превышала 15 сомов за литр бензина, а дизтопливо и того меньше? И, что продавая потом это топливо, они получали сверхдоходы. Вы видели тогда на АЗС такие цены?

Кроме того, в структуре стоимости топлива они показывают нам удельные внутренние расходы в сумме 3,1 сом за литр. А кто-нибудь из государственных чиновников видел саму структуру этих расходов? Что и кому оплачивается из этих расходов? Детально изучали этот вопрос? Просто, видимо, никому это неинтересно. Сейчас, действующий у нас в КР закон "О конкуренции" не позволяет Антимонопольному агентству проводить более тщательные проверки. Да и раньше это никому не было нужно. Такие дела с агентством коммерческие структуры привыкли решать по-другому...

А вечные жалобы автолюбителей на "недоливы" на АЗС? Что с ними? Почему, после каждой проверки и обнаружения подобных фактов соответствующие структуры "заметают" все "под сукно"? Народ волнуется, требует решения этих вопросов и привлечения бизнеса к ответу.

Диктуют цены и правила игры

В прошлом году Казахстан в одностороннем порядке обнулил экспортные пошлины на вывоз ГСМ и отменил квотирование экспорта. И, впервые за многие годы, в КР начали легально завозить топливо из Казахстана. Туда сразу же поехали многие наши импортеры для подписания контрактов. Да не тут то было. Уже в конце лета на рынке появилась информация, что группа "Газпром нефть", через своих "доверенных лиц" в Казахстане получила эксклюзивное право закупать казахстанское топливо для ввоза его в КР. Вы можете себе представить, что было бы на нашем рынке, если бы Казахстан не ввел квотирование и пошлины в начале текущего года? По сути, весь рынок тогда бы принадлежал одной группе, которая и сейчас диктует нам свои цены и правила игры.

Кроме того, необходимо учитывать, что АЗС "Газпром нефть" является дочерней структурой российской компании ПАО "Газпром нефть". И, с учетом того, что АЗС "Газпром нефть" покупает у своей материнской компании ГСМ по мировым ценам, без каких-либо скидок, когда прибыль уже заложена в этих ценах, не имеет морального права говорить о каких-то "возможных" убытках. Посмотрите на официальную финансовую отчетность ПАО "Газпром нефть": чистая прибыль за 9 месяцев 2021 года составила 274, 244 млрд. рублей или около 3,7 млрд. долларов США. Да, это же рыночная экономика, бизнес. Бывают как периоды снижения, так и роста доходов. Поэтому, рассказывать народу только о нынешней ситуации и об "убытках" не совсем уместно. Где же тогда социальная ответственность, о которой так часто любит повторять руководитель группы "Газпром нефть" Болот Абилдаев?