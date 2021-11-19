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У выпускников КР появилась возможность бесплатно обучатся в московском ВУЗе

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- Назгуль Абдыразакова
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27 октября в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ) стартовал Международный интеллектуальный конкурс "Все дороги ведут в МАДИ!". Участвовать в конкурсе могут учащиеся выпускных классов школ, гимназий, лицеев, студенты колледжей и техникумов, а также выпускники университетов на постсоветском пространстве. Об этом сообщил центр по работе со странами СНГ и связям с соотечественниками

По его информации, победители конкурса получат право на бесплатное обу-чение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспиранту-ры МАДИ, а также место в общежитии и стипендию. Кроме того, отмечено, что сти-пендии в МАДИ – являются одними из самых высоких в Москве!

"Учитывая эпидемиологическую ситуацию, конкурс пройдет в дистанционном формате. Нужно зарегистрироваться на сайте grant.madi.ru для участия в конкурсе, нужно выбрать направление подготовки, по которому хотят учиться, нужно загрузить свой паспорт (с нотариально заверенным переводом) и справку из школы или ди-плом, также с переводом:

• до 28 января 2022 года для поступающих на бакалавриат и специалитет,

• до 17 января 2022 года для поступающих на магистратуру и в аспирантуру.

Нужно пройти онлайн-тестирование до 29 января 2022 года", - говорится в сообщении. Более подробную информацию можно узнать на сайте grant.madi.ru".


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URL: https://www.vb.kg/409580
Теги:
вуз, СНГ, студенты, Москва
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