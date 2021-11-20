Батыралиев: Все инвесторы замерли в ожидании итогов выборов в Жогорку Кенеш

"Для инвесторов прежде всего важна политическая стабильность, чтобы они могли без боязни вкладывать свои деньги, в частности строить, например, в Кыргызстане системообразующие больницы, о чем говорят уже все мои коллеги. Даже пятилетняя стабильность считается для инвесторов большим риском. И это, кстати, самый минимальный срок. Поэтому-то мы и ждем итогов новых выборов в Жогорку Кенеш", - сказал VB.KG профессор, экс-министр здравоохранения Кыргызстана Талантбек Батыралиев.

"Сейчас, в условиях пандемии, трудно не только бедным, но и богатым, и финансовый сектор находится в затрудненном положении. Если деньги не работают, то финансовый сектор испытывает негатива больше, чем позитива. Таким образом, деньги должны работать, а инвесторы есть всегда", - добавил он.

И, как уверенно сказал экс-министр здравоохранения Талантбек Батыралиева, они могут и готовы построить в Кыргызстане системообразующее лечебно-профилактическое учреждение по типу одной из самых крупных больниц не только Турции – "Башакшехир Чам ве Сакура". "Это совсем другой мир! Такое впечатление, что ты попал в самый современный торговый центр, в то же время это - настоящая современная больница на 2200 коек. В ней 1000 поликлинических кабинетов, 101 операционная и примерно 700 реанимационных палат. Больница имеет собственную независимость по электроэнергии.

Особенность ее в том, что ни пациент, ни его близкие, ни обслуживающий персонал и медработники не чувствуют каких-либо неудобств. На первый взгляд, её трудно финансировать, но, как оказалось, можно. Землю инвесторам предоставили в районе нового аэропорта на двадцать пять лет, и больница была построена, а государство в лице Минздрава Турции теперь только закупает услуги. Здесь двухстороннее управление. Медики работают со стороны Минздрава и обеспечивают только медицинские услуги, за инвестором же - обеспечение услуг немедицинской сферы.

Есть координационный совет, который собирается один раз в месяц, и, если что-то идёт не так, то на нём совместно обсуждается и исправляется любая ситуация. В то же время есть ситуационный центр, где работает более 100 человек. И если, например, у больного при поступлении в течение 45 минут должны взять анализы, но что-то пошло не так, то в ситуационном центре сразу об этом узнают. И в случае нарушения указанного срока услуга не оплачивается. Каждый процесс ведёт компьютерная система. Взаимоотношения между инвестором, заказчиком и подрядчиком, оговорены и установлены чётко до секунды", - рассказал о необычной больнице Талантбек Батыралие.

Впрочем, необычная она пока для нашей страны. Такие лечебные учреждения функционируют уже давно не только в Турции, но и в Республике Корея, в Европе.

Четырнадцать таких системообразующих больниц, как сказал профессор, уже собираются строить в Казахстане, в каждой области Узбекистана. "Значит, есть потребность, поняли преимущества! Пациент уже хочет к себе другого отношения. И мы должны перестать рассматривать здравоохранение только как потребители, а относиться к нему, как к экономическому процессу. Иждивенческое отношение должно остаться в прошлом, а то мы всё закупаем и закупаем за счёт государства, но даже не знаем, насколько эффективно всё это используется и как работает не только аппаратура, но и все учреждения в целом", - отметил профессор Батыралиев.

"Помню, как все смеялись, когда в 2002 году Реджеп Акдаг, министр здравоохранения Турции и известный его реформатор, заявил, что они намерены строить больницы без очередей, бумажной бюрократии и без больничной инфекции. Теперь его мечта стала реальностью. А чем мы хуже?! Если наше государство берёт на себя обязательство и конституционную заботу о здоровье своего народа, то нам остаётся только создавать системообразующие лечебно-профилактические учреждения. Другого выхода нет", - считает Талантбек Батыралиев.

Конечно, по словам Батыралиева, неизбежно будут несогласные, сопротивляющиеся всему новому и не стандартному. Но надо следовать тому примеру, который обеспечивает лучшие условия для пациента.