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Лучшим знатоком выборного законодательства среди СМИ стала сборная "Айсулуу

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- Бакыт Басарбек
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В Бишкеке представители средств массовой информации и медиа эксперты приняли участие в интеллектуальной игре "Quiz Night" на знание выборного законодательства, процесса выборов, новой избирательной системы. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

Мероприятие было организовано Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики совместно с Представительством Международного фонда избирательных систем (IFES) при поддержке USAID в рамках подготовки и проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 28 ноября 2021 года.

В игре приняли участие следующие команды:

Айсулуу" (сборная Vesti.kg, Bulak.kg, Азаттык),

ПолитКлиника (сайт Политклиника),

Команда "Пресс-Хата" (медиа эксперты, интернет-газета "Лица"),

Ангелы Азамата (24.kg),

Аксанат (Вечерний Бишкек, медиа эксперты),

Кудалар (медиа эксперты),

Cosa Nostra (Медиа Манас, КЛООП),

Подводники (Sputnik.kg, медиа эксперты),

Бек и Амазонки (Телеканал "МИР"),

Азаттык,

Тазалар (Информатор.kg),

Команда журналистов Next TV,

Медиа Право (медиа эксперты, преподаватели журналистики, КЛООП)

И.о. директора миссии USAID в Кыргызской Республике Кит Симмонс приветствовал журналистов, поздравив с прошедшим праздником – Днем информации и печати Кыргызской Республики.

"Я поражен, сколько представителей СМИ собрались, чтобы померяться знаниями. В Кыргызской Республике есть крепкий фундамент профессиональной журналистской культуры. ЮСАИД на протяжении более 20 оказывал содействие в проведении честных и свободных выборов через IFES, IRI. Мы поддерживаем проведение выборов через различные мероприятия, в том числе Quiz Night", - сказал он.

Кит Симмонс также задал свои вопросы, вручив призы победителям в индивидуальном зачете.

Первое место в игре заняла команда "Айсулуу":

Аманбеков Семетей (капитан)

Тынаев Азамат

Гладис Темирчиева

Жылдызбек Керимбаев

Болот Колбаев

Второе место у команды – "Ангелы Азамата":

Азиза Бердибаева

Дарья Подольская

Азамат Акенеев

Камилла Валиева

Махинур Ниязова

Третье место – команда "Подводники":

Таалай Ороскулов- капитан команды

Назира Ахмедова

Рыспек Токтоналиев

Карина Ратзединова

Эламан Карымшаков

Победителям вручили колонки, беспроводные наушники, охлаждающе подставки для ноутбуков.


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URL: https://www.vb.kg/409616
Теги:
СМИ, ЦИК, Кыргызстан
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