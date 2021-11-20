Лучшим знатоком выборного законодательства среди СМИ стала сборная "Айсулуу

В Бишкеке представители средств массовой информации и медиа эксперты приняли участие в интеллектуальной игре "Quiz Night" на знание выборного законодательства, процесса выборов, новой избирательной системы. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.
Мероприятие было организовано Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики совместно с Представительством Международного фонда избирательных систем (IFES) при поддержке USAID в рамках подготовки и проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 28 ноября 2021 года.
В игре приняли участие следующие команды:
Айсулуу" (сборная Vesti.kg, Bulak.kg, Азаттык),
ПолитКлиника (сайт Политклиника),
Команда "Пресс-Хата" (медиа эксперты, интернет-газета "Лица"),
Ангелы Азамата (24.kg),
Аксанат (Вечерний Бишкек, медиа эксперты),
Кудалар (медиа эксперты),
Cosa Nostra (Медиа Манас, КЛООП),
Подводники (Sputnik.kg, медиа эксперты),
Бек и Амазонки (Телеканал "МИР"),
Азаттык,
Тазалар (Информатор.kg),
Команда журналистов Next TV,
Медиа Право (медиа эксперты, преподаватели журналистики, КЛООП)
И.о. директора миссии USAID в Кыргызской Республике Кит Симмонс приветствовал журналистов, поздравив с прошедшим праздником – Днем информации и печати Кыргызской Республики.
"Я поражен, сколько представителей СМИ собрались, чтобы померяться знаниями. В Кыргызской Республике есть крепкий фундамент профессиональной журналистской культуры. ЮСАИД на протяжении более 20 оказывал содействие в проведении честных и свободных выборов через IFES, IRI. Мы поддерживаем проведение выборов через различные мероприятия, в том числе Quiz Night", - сказал он.
Кит Симмонс также задал свои вопросы, вручив призы победителям в индивидуальном зачете.
Первое место в игре заняла команда "Айсулуу":
Аманбеков Семетей (капитан)
Тынаев Азамат
Гладис Темирчиева
Жылдызбек Керимбаев
Болот Колбаев
Второе место у команды – "Ангелы Азамата":
Азиза Бердибаева
Дарья Подольская
Азамат Акенеев
Камилла Валиева
Махинур Ниязова
Третье место – команда "Подводники":
Таалай Ороскулов- капитан команды
Назира Ахмедова
Рыспек Токтоналиев
Карина Ратзединова
Эламан Карымшаков
Победителям вручили колонки, беспроводные наушники, охлаждающе подставки для ноутбуков.